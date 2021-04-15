TCL 20 Pro 5G 发布，搭载 Pixelworks 人工智能视觉处理器，约 4300 元

IT之家 4 月 15 日消息 TCL 昨日推出了新款机型 TCL 20 Pro 5G、20L 和 20L Plus，再加上今年 CES 上推出的两款设备 TCL 20 5G 和 20 SE，TCL 20 系列势力大增。

TCL 20 Pro 5G 采用了支持 HDR10 的 6.67 英寸 1080p OLED 屏幕，支持最新的 TCL NXTVISION 技术，可识别屏幕上的内容并相应地调整颜色、对比度和清晰度。

TCL 20 Pro 5G 搭载高通骁龙 750G 芯片组（比 10 Pro 的 600 系列强），配备 6GB 运存，运行 Android 11 系统，内置 4500mAh 电池。

该机拥有 48MP 主摄，且拥有一个很小但很重要的小特性：光学防抖功能，而去年的 10 系列机型均未提供此功能。除主摄外还有一颗 16MP 超广角、5MP 微距、2MP 景深和 32MP 前置镜头。

此外，该机采用了 Pixelworks i6 处理器，在独立视觉处理器中搭载业界首个人工智能（AI）引擎。凭借 Pixelworks AI 视觉处理技术的助力，TCL 20 Pro 5G 在 DXOMARK 拿到了 89 分的显示分数名列前茅。

其他方面，该机采用屏下指纹方案，保留了 3.5 毫米的耳机孔，支持 microSD 卡扩展。TCL 20 Pro 5G 欧洲和英国售价为 549 欧元起（约合 4296 元）。

TCL 20L 和 20L Plus 性价比机型，均采用 6.67 英寸的 1080p LCD 屏，5000mAh 的电池和骁龙 662 处理器。20L 基础版拥有 4GB 运存，而 Plus 为 6GB，售价分别为 229 欧元和 269 欧元。