什么是放射性？核辐射污染有何影响？

北京时间 4 月 15 日消息，一说到“放射性”，我们的第一个反应可能是超级英雄 —— 在城市里飞来飞去，变身成火球人或者像浩克一样的坏脾气大家伙。或者，你脑海中还会浮现出核事故之后的黑暗世界末日景象。

但是，在 120 年前，人们对放射性的认识和现在的完全不一样。事实上，当时，人们认为，放射性是健康和活力的神奇源泉。诸如镭之类的放射性元素，开始出现在各种产品 —— 从牙膏到手表表盘乃至黄油！—— 的成分表中。

二十世纪的人们：如果生活给了你镭，就把它添加到所有东西中去！

所以，后来到底发生了什么，让这种看似神奇的发现，变成了人人闻之色变的怪兽呢？

为什么有些元素具有放射性？

想象一下，你的鼻子不小心吸入了一些花粉，有点难受，正想打喷嚏。就是这种想打喷嚏的感觉。有些原子，它就一直处于这种“想打喷嚏”的状态：想要驱逐多余能量，恢复稳定的冲动。

我们周围所看到的大多数东西，都是由具有稳定原子的元素组成。这意味着，你身边那张富含碳元素的桌子，不会自行分解成其他东西。负责维持原子稳定性的亚原子部分，叫做原子核。

原子核内部，有带正电的质子和中性的中子。这些“核子”通过一种被称为强核力的力量捆绑在一起。强核力可以抵消带相同电荷的质子之间互相排斥的电场力。核力的作用范围很小，并且取决于原子核内部中子和质子的比率。

但是，当中子数量超过质子数量时，不同力量之间的平衡开始瓦解。例如，具有六个质子和六个中子的碳 - 12 是一种稳定的碳同位素，而具有八个中子和六个质子的碳 - 14 就是一种不稳定的碳同位素。或者，原子核内中子和质子的数量，超过了强核力可以维持原子核稳定的阙值，比如比铋 - 209 更重的任何原子核。这些情况，都会导致不稳定的同位素出现。

就好比我们的身体，在打喷嚏时通过一系列的膨胀和收缩活动将刺激性物质排出一样，不稳定的元素同位素也会释放出不同的粒子或能量形式，以恢复原子核内部各力量之间的平衡。在这个试图恢复稳定的过程中，它们会形成新的原子核。

这种为了恢复稳定而形成新原子核的性质，就是我们常说的放射性，而这个过程叫做放射性衰变。

原子核如何进行放射性衰变？

原子核可以通过释放 α、β 或 γ 射线（有时是三种射线的组合）来进行核衰变和放射性衰变。

α 粒子基本上同于氦 - 4 的原子核，由两个质子及两个中子组成。

镭 - 226 原子核经过 α 衰变形成不同的元素：氡 - 222 和 α 粒子

α 粒子相对较重，只能在空气中传播几厘米的距离。一张纸或一块塑料就能轻松隔阻 α 粒子。

重元素原子核内的中子转变为质子（或质子转变为中子）的过程中，原子核会释放出电子或正电子，即 β 粒子。

β 粒子携带的能量高于 α 粒子，穿透力也更强，但电离能力要弱一些。β 粒子可以在空气中传播，但薄金属片甚至防护服就可以阻隔 β 粒子。

最后是能量最高、最致命的放射性衰变形式：γ 射线。

在发生 α 衰变和 β 衰变之后，处于高能量状态的原子核仍必须返回到更加稳定的低能量状态，这时候释放出来的高能量射线即 γ 射线。

原子核可以在几秒内、或者几天、几年甚至几个世纪的时间里，自发地发生所有这些衰变，转变为稳定的形式。该速率取决于放射性物质的半衰期，即放射性物质衰减到其初始值一半所需要的时间。

放射性和核能的兴起

说起放射性，就不得不提居里夫人。她使用过的用铅密封的高放射性实验室、笔记本、菜谱和家具等，都受到了镭元素的污染，并且这些污染将在未来 12000 年内继续存在。但是，这些受污染的东西同时也证明了居里夫人在放射性领域的贡献，也是她两次荣获诺贝尔奖的原因。

她与丈夫皮埃尔・居里，以及亨利・贝可勒尔在二十世纪初发现的放射性和放射性元素，开创了原子物理学的一个全新领域。最终，基于放射性和放射性元素的研究，人们发现了原子的不同组成成分和核能。

▲居里夫人的研究笔记

诸如铀 - 235 和钚 - 239 等放射性元素在受到中子撞击后会释放大量能量。如果在核反应堆内操作得当，这些燃料可长期提供能源。一公斤铀 - 235 可以通过核裂变产生将近 2400 万千瓦时的电力，而一公斤的煤炭只能产生 8 千瓦时的电力。正确使用这种能源可以解决全球二氧化碳排放与日俱增的难题。

但是，核能的致命弱点是如何安全地处理废弃的放射性燃料，以及全世界对核事故的广泛担忧。

几十年前发生的切尔诺贝利核事故至今仍让人心有余悸。一个核反应堆熔毁，就能导致大片土地世世代代不宜居住，更不用说暴露在核辐射下的数千万人将一生受此影响。

当地政府如今在核反应堆周围建造了巨大的石棺，以防止核辐射泄露到空气中。此外，核反应堆的残骸被密封在厚实的钢结构之内。清理工作将一直持续到 2065 年。

2011 年，地震引起的海啸袭击了福岛第一核反应堆，致使事故半径 20 公里内的数千人撤离。政府相关机构仍在清理周围环境，清除和处理受影响区域内的表层土壤。

放射性的影响

放射性物质的有害影响可以通过辐射暴露间接地、或通过接触或摄入直接地影响我们的身体。

辐射暴露

总体而言，辐射并不危险。反射表面可以反射光。用来加热食物的微波或手机接收的信号等，都是不同形式的辐射。但有一种辐射对所有生物体尤其危险，即核辐射，也称为电离辐射。

放射性物质在其衰变过程中会释放出电离辐射。通过敲除中性原子携带的电子，电离辐射可以将原本不带电的原子变为带正电荷的离子。任何生物暴露在如此高能量的辐射之下，它们非但不会获得放射性能力或超能力，只会变成辐射中毒的受害者。

核辐射导致的辐射中毒可以轻易地破坏 DNA 的分子结构，并损害活细胞。大剂量或长时间的辐射中毒已被证明具有致命性，因为这些射线可致癌。

放射性污染

由于放射性物质直接与人体内部或外部接触，这种形式的危险性是辐射暴露的两倍。直接接触不仅使人体暴露于辐射中毒的危险之中，也会通过影响特定身体部位而造成内部损伤。

摄入放射性镭之后，我们人体会误将放射性镭当做钙，不断地将体内的钙元素替换成摄入的镭元素，最终导致骨骼和牙齿坏死。放射性铀元素经摄入后，主要攻击和损坏肾脏。

放射性总是有害吗？

在毒理学中，有一种说法叫做“只要剂量足，万物皆有毒”（the dose makes the poison）。虽然暴露于超过管制剂量的放射性物质，可导致严重的基因突变和癌症，但在管制剂量范围内，放射性物质却可用于治疗癌症。比如，放射性碘，可用于癌症的放射性治疗，以及用于甲状腺造影。放射性锝可用于心脏、骨骼和其他器官缺陷的诊断。

放射性碳定年法主要使用碳 - 14 的放射性，来测定古生物或含有机物质的物品的年代。在某些国家，新鲜农产品在包装之前甚至会经过辐照，以杀死果蔬表面附着的任何细菌。每年拯救无数人生命的烟雾报警器中也含有微量的镅 - 241。

总结

人类和放射性，一直以来都相安无事。我们呼吸的空气、冰沙中的香蕉、道路出口的指示牌等，都含有放射性元素…… 只不过含量都在安全剂量范围内！本质上而言，我们人类本身也具有放射性，因为我们的身体含有非常微量的放射性碳同位素和钾同位素。放射性无处不在，甚至我们还要感谢放射性的存在 —— 正是放射性使得我们的地核能够保持灼热，从而产生地磁场为我们提供舒适的保护。

但是，假如你来到一个陌生的地方，背包里的盖格计数器疯狂作响，那么，不要迟疑，赶紧跑！