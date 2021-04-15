美国共享电动滑板热已退潮，纽约却启动共享滑板

北京时间 4 月 15 日上午消息，据报道，近年，无桩共享电动滑板车在美国逐渐流行，但纽约市一直拒绝这种交通工具的进入。本周，情况发生了改变。纽约市交通局宣布，选择 Bird、Lime 和 VeoRide 作为首批参与共享电动滑板车试点的公司。

这些公司预计将于夏季开始在布朗克斯展开运营，每家公司将投放 1000 辆电动滑板车。试点预计将持续 1 年，而纽约市交通局有权在期限结束时重新给予授权。纽约市交通局还表示，预计大部分用户的平均花费不到 5 美元。

纽约市最终解除了对油门式电动自行车和滑板车的禁令，为相关公司进入这个美国最大、可能最具盈利潜力的市场解除了最后的障碍。自 2017 年以来，Bird、Lime、Spin 和 Scoot 等公司在全球各地城市投放了数十万辆中国制造的电动滑板车，然而由于州法律禁止这类交通工具，纽约市一直对此持拒绝的态度。

电动自行车和滑板车的合法化对快递从业者来说是巨大的福音，此前他们由于使用电动自行车而遭到当地警方的打击。根据新规定，滑板车在曼哈顿仍将是非法的，但这一规定未来也可能继续调整。此外，合法化也引发了关于纽约市应该如何管理街道上共享滑板车的讨论。

如果第一年的试点一切顺利，纽约市将把服务范围拓展到新的社区，而参与试点的公司可以将投放的滑板车数量增加至 2000 辆。

此次获得许可的包括 Bird 和 Lime 两家行业头部公司，以及总部位于芝加哥、规模较小的 VeoRide。根据试点规定，这 3 家公司不得使用“零工”工人来搬运和给滑板车充电，也不得强迫客户同意某些关于仲裁和集体诉讼的条款。

尽管存在这些限制，这些公司都对入选纽约市的试点表示欢迎。继纽约市之后，预计伦敦接下来也将很快宣布共享滑板车的试点。