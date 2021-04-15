揭秘 FBI 如何获取苹果 iPhone 内容：无限次猜测密码

北京时间 4 月 15 日消息，《华盛顿邮报》刊文称，美国联邦调查局（以下简称“FBI”）通过与一家名为 Azimuth Security 的澳大利亚安全公司合作，获取了一部 iPhone 手机中的内容。这部手机的主人，是 2015 年圣贝纳迪诺枪击案的嫌犯赛义德・法鲁克（Syed Rizwan Farook）。

此前，FBI 用来获取这部 iPhone 内容的方法一直是个秘密，人们只是知道，苹果没有帮助 FBI 获取手机内容。苹果拒绝在 iPhone 中留“后门”，甚至不惜为此与 FBI 闹上法庭。

圣贝纳迪诺枪击案发生后，警方获得了法鲁克的手机。FBI 尝试获取这部手机的内容，但遇到了一道拦路虎：iOS 9 部署有一项安全功能，用户多次尝试输入密码失败，手机会清除存储的内容。苹果曾尝试通过其他途径协助 FBI，但拒绝提供绕过这项安全功能的技术，称这会永久降低 iPhone 的安全性。

FBI 宣称成功获取法鲁克手机的内容后，外界曾担忧苹果的安全技术被攻破了。但根据《华盛顿邮报》的报道，FBI 使用的手段其实很简单：Azimuth 发现一种方法，可以无限次猜测密码，使 iPhone 不会清除存储的内容，FBI 在数个小时内就“猜中”了法鲁克手机的密码。

外界对 FBI 如何避开 iPhone 上述安全功能很是好奇。据悉，实际工作是由两名 Azimuth Security 员工完成的，他们利用了 iPhone 使用的 Mozilla 上传软件模块中的一处安全漏洞，“入侵”系统，而后控制了主处理器，运行自己的代码，从而获取了手机内容。

与许多利用漏洞兴风作浪的黑客行为一样，Azimuth Security 入侵 iPhone 的方法也是“短命的”。Mozilla 在 1、2 个月后发布了补丁软件，包括苹果在内的使用其上传软件模块的公司，都修正了自己产品中的缺陷。

FBI 的“忙活”并没有获得预期的回报。FBI 没有从法鲁克手机中获取有用的信息，也没有能确立政府部门可以强制企业破坏产品安全性的先例。2017 年，一名法官裁定 FBI 无需公开“入侵”iPhone 的技术，或协助它完成这一工作的合作伙伴，原因是担心帮助 FBI 的公司会因此面临网络攻击。(作者 / 霜叶