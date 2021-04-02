美苹果 iPhone 用户去年在 App 上平均消费 138 美元

北京时间 4 月 2 日消息，据报道，新冠肺炎疫情对于全世界互联网行业带来了一次拉动，对于移动互联网行业效果如何呢？最新报告显示，受到疫情影响，美国 iPhone 用户去年在软件方面平均消费 138 美元，同比增长了 38%。

移动互联网市场研究公司 Sensor Tower 发布了这份报告。报告指出，在整个 2020 年，iPhone 用户下载各种软件用于工作、上课、娱乐、购物等活动，拉动了平均消费额，这一指标创造了历史新纪录，38% 的增长速度也创造了 2016 年以来的新高。

该公司表示，这种趋势将会继续延迟，今年预计美国活跃 iPhone 用户的平均软件消费金额将高达 180 美元，其中移动游戏开支是重要组成部分。

Sensor Tower 指出，不仅仅是 iPhone，去年全世界智能手机用户的软件消费额都在大幅攀升，去年谷歌和苹果两大软件商店的营收额为 1110 亿美元。

在美国 iPhone 用户的软件消费中，游戏是最大类别。去年，每一部 iPhone 的游戏消费额为 76.8 美元，和 2019 年的 53.8 美元相比增长了 43%。这一增速也比过去几年增加了 20 多个百分点。

报告显示，美国 iPhone 用户去年最热衷的游戏是智力（解谜）类游戏，比如《Candy Crush Saga》或《Gardenscapes》，玩家可能靠这些游戏在新冠疫情的压力下获得放松机会。这类游戏的平均用户消费额为 15.5 美元。排在之后的游戏类别是赌场游戏（平均消费 13.1 美元），其中一个原因是美国赌场行业因为疫情而关闭。战略类游戏的消费额也有增加，用户平均消费额为 12.3 美元。

除了游戏之外，另外一类热门软件是娱乐类。随着美国的影剧院或者音乐厅关闭，消费者只能通过移动软件获取娱乐。其中，迪士尼视频和 HBO Max 视频服务均在去年推出。这一类软件的平均消费为 10.2 美元，同比增长 26%。

iPhone 用户消费开支的增加，离不开一些明星软件的表现。其中游戏直播软件 Twitch 的收入同比增长了 680%，短视频软件 TikTok 的收入增长了 140%。