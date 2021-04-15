富士龙 XF18mmF1.4 R LM WR 镜头发布

IT之家 4 月 15 日消息，今天富士发布了富士龙 XF18mmF1.4 R LM WR 镜头，这是富士胶片 X 卡口镜头系列的第 35 款可换镜头，具备 27mm（35m 等效焦距），最大 F1.4 光圈，专为 X 系列无反数码相机而设计。

IT之家了解到，富士龙 XF18mmF1.4 R LM WR 镜身长度为 7.56cm，重量仅为 370g，滤镜口径为 62mm，最近对焦距离为 20cm。

主要产品特点

1）F1.4 大光圈具备出色的光学性能 XF18mmF1.4 设有 9 组 15 片镜片，基于 3 片非球面镜片和 1 片 ED 镜片，可最大程度减少色差和伪色。图片细节能够以更高级别的清晰度进行重现。镜片对焦组协调移动，降低因对焦而产生的像差波动，使得镜头在任意对焦位置都能保持一致的清晰度。

2）多用途设计 XF18mmF1.4 设有 27mm（35m 等效焦距），可对距离前端镜片 11cm 处的对象进行对焦。这可大大满足各类应用场景，从日常瞬间到壮丽风景，均可拍摄。

3）快速、准确、近乎无声的自动对焦 XF18mmF1.4 采用内部自动对焦系统，并搭载强大的线性马达，实现精准、快速、近乎无声的自动对焦。从镜头最近对焦距离 (MOD) 20cm 到无限远，镜片对焦组的运动范围仅为 2.5mm，0.04 秒即可完成对焦。 如果对焦要求将镜头从最近对焦距离移至无限远，也仅需 0.25 秒。 手动对焦时，为了实现精准控制，手动对焦环组装中的组件均采用了特殊工程设计，轻微转动对焦环即可实现高精度控制。

4）简洁、质轻、防尘防滴 XF18mmF1.4 设有 62mm 滤镜口径，长度为 7.56cm，重量仅为 370g。整个镜头质量极轻，方便携带。虽然镜筒采用金属制成，但巧妙的设计既降低了重量，又兼顾了整体强度。 镜筒有八处防尘防滴密封件，让镜头能够抵御风尘、潮气和低至 - 10°C 的低温。 XF18mmF1.4 设有 A（自动）定位锁定，可将光圈锁入 A 档，防止意外移动。

5）可选配件 适用于 XF18mmF1.4 R LM WR 的 LH-XF18 镜头遮光罩 - 铝制方形遮光罩，避免 XF18mmF1.4 R LM WR 在光照镜头前端镜片时出现镜头光晕和重影。