全国首个涉外婚姻登记自助终端上线

IT之家 4 月 15 日消息 陕西省民政厅涉外婚姻登记处现已在全国率先上线使用“婚姻登记智能自助服务终端”，用户可在语音提示下自助操作，完成身份确认 — 信息录入 — 扫描证件 — 打印材料四个步骤后，就可以直接到登记窗口签名、领证。

▲图自陕西省民政厅官网

IT之家了解到，陕西此次上线的婚姻登记智能自助服务终端，全程语音向导，自助填单，专为涉外人员使用。支持多国护照识别、多种常用中外双语电子表单自动填写，自动读取内地二代身份证、涉外人员护照、港澳通行证、台胞证等多种身份证件信息，解决外国人、华侨港澳台当事人填表难问题，群众自助办理高效快捷。

官方表示，该系统人证合一性验证，保障业务办理安全可靠。支持外国人、华侨、港澳台等涉外人员的人脸识别比对、指纹识别比对功能。有效防止冒用他人信息、以欺骗方式办理婚姻登记等现象发生，保障了婚姻登记业务数据信息采集的真实性、可靠性、安全性和便捷性，为婚姻登记工作筑牢了一道“安全防线”。与省婚姻登记管理信息系统无缝衔接。智能自助服务终端产生数据自动推送至省婚姻登记管理信息系统，数据实时联动。登记员无需其他操作，便可直接打证。提高了办理效率，加快了办理进度。