戴尔发布全新灵越系列笔记本：含灵越 13/14/15 PRO、16 Plus 等

IT之家 4 月 15 日消息 今天，戴尔在国内发布了全新灵越家族笔记本，包括灵越 13 PRO 、14 PRO 和 15 PRO 笔记本，灵越 16 Plus 笔记本，灵越 14 二合一笔记本。

官方表示，全新灵越家族产品真正体现了戴尔环保承诺的实践。灵越笔记本所有表面均使用低 VOC 水性漆。所有灵越笔记本包装盒均使用 100% 回收纸张制成，其它包装零件的回收材料使用率也达到最高 90%

灵越 13 PRO、14 PRO 和 15 PRO 笔记本

灵越笔记本提供 13、14、15 英寸三种尺寸选择，拥有以下特性：

适应性散热设计，对能耗进行管理，让你的电脑保持最佳运行状态。

英特尔 H35 标压处理器 + MX450 选配

ExpressCharge 技术可在 60 分钟内充电至 80%，不需要时刻外接电源。

灵越 16 Plus 笔记本

灵越 16 Plus 采用 16 英寸机身尺寸和 16:10 长宽比，屏幕可用范围增加 11%，但设备尺寸仅增加 5%，非常适合工作或娱乐对屏幕有更高要求的创意人士。

作为一款 Plus 机型，它的独特之处包括最新 Intel Core H 系列处理器、可选 NVIDIA GTX 或 RTX 独立显卡，以及强大的散热管理系统造就了它的强大性能。

产品配置 3k 分辨率面板和 ComfortView Plus，其内置常时解决方案能够减少显示屏蓝光伤害，同时保持真实色彩，让你可以舒适地进行内容创作、阅读等需要长时间观看屏幕的活动。

灵越 14 二合一笔记本

灵越 14 二合一笔记本结合了笔记本的功能性和平板的便携性，可随时切换笔记本电脑模式、帐篷模式、直立模式和平板电脑模式，并保证灵活性和连接性。14 英寸全高清触摸屏带来无与伦比的视觉体验，让你可以从任何角度轻松享受使用体验。

灵越系列所有产品都将配置第 11 代 Intel Core 或 AMD Ryzen 5000 系列移动处理器，并提供多种显卡选择，助你提升工作效率，享受流畅的娱乐体验，并随时跟上最新动态。

IT之家了解到，全新灵越 PRO 已于 4 月 13 日 上市， 售价人民币 6399 起。全新灵越 Plus 和灵越 14 二合一笔记本将于近期上市。