IT之家 4 月 15 日消息 今天,爆料者 @evleaks 曝光了三星即将发布的 Galaxy Tab S7 Lite (5G) 的外观。

爆料称,三星可能会在六月推出 Galaxy Tab S7 Lite 和 Galaxy Tab A7 Lite。配置方面,三星 Galaxy Tab S7 Lite 将搭载 12.4 英寸 IPS 液晶屏,配备骁龙 750G 处理器,搭载 4GB 内存,支持 5G。

IT之家曾报道,去年 8 月份,三星发布 Galaxy Tab S7 平板国行版,S7 售价 5199 元起,S7+ 售价 6699 元起。Tab S7 和 S7 Plus 最明显的区别在于尺寸,Tab S7 的显示屏为 11 英寸,而 Tab S7 Plus 的显示屏为 12.4 英寸。Plus 版本采用了 OLED 面板,而 Tab S7 则使用了 LCD 面板。为了获得流畅的视觉效果,这两款平板的屏幕都是 120Hz。配置方面, Tab S7 系列平板搭载了高通的 Snapdragon 865 Plus 处理器。