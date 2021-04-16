美国会众议院正式批准反垄断相关报告：将对大型科技公司展开打击

北京时间 4 月 16 日凌晨消息，据报道，美国国会众议员大卫・西西林（David Cicilline）的办公室周四发表声明称，众议院司法委员会正式批准了一份报告，该报告指控大型科技公司收购或压垮小公司。

经过一场马拉松式的听证会，这份长达 400 多页的工作人员报告获得了批准，将成为众议院司法委员会的正式报告，并成为立法遏制 Alphabet 旗下谷歌公司、苹果公司、亚马逊和 Facebook 等公司的市场力量的蓝图。

该报告以 24 票赞成、17 票反对的投票结果获批，投票结果显示出鲜明的党派界线。这些大型科技公司一直都否认有任何不当行为。

这份报告于去年 10 月首次发布，这是美国国会首次对科技行业进行此类审查。报告建议对美国《反垄断法》进行广泛修改，并通过数十个案例指称这些公司滥用了自己的权力。

西西林在声明中表示：“亚马逊、苹果公司、谷歌和 Facebook 都对我们经济的重要领域把持着垄断权，这种垄断必须被终结。我期待着制定立法，解决我们提出的重大关切。”

第一项法案已在今年 3 月提出，当时由西西林和参议员艾米・克洛布查尔（Amy Klobuchar）领导的一个两党议员小组提出一项立法，旨在让新闻机构可以更容易地与谷歌和 Facebook 等平台进行集体谈判。另外，克洛布查尔还于 2 月在参议院提出了一项更广泛的法案，通过降低阻止交易的门槛，并为反垄断执法人员提供更多的法律诉讼资金，来加强其阻止合并交易的能力。

从源头上来说，西西林的报告是由两党议员共同制定的，其中包含对《反垄断法》进行潜在改革的内容。

共和党人一直都批评称，大型科技公司涉嫌审查保守派的言论，指出 Facebook 和 Twitter 已经冻结或禁止前美国总统进入其平台。尽管对此感到愤怒，但大多数共和党人并不支持该报告提出的修改《反垄断法》的提议，而是就剥夺社交媒体公司根据《通信规范法；》（Communications Decency Act）第 230 条所获法律保护的问题进行了讨论，这项法律赋予了公司豁免权，使其不必对用户在其网站上发布的内容负责。

报告中提出的立法建议既有比较激进的，比如可能禁止亚马逊等公司经营它们也在其中进行竞争的市场；也有争议较小的立法，比如增加《反垄断法》执行机构 —— 美国司法部下属反垄断部门和联邦贸易委员会（FTC）—— 的预算等。

另外，报告还敦促国会允许反垄断执法人员有更大的回旋余地来阻止公司收购潜在竞争对手，这一点现在很难做到。