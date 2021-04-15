Facebook 内容审核员：“科技界最糟糕的工作”

北京时间 4 月 15 日下午消息，据报道，本周三，一位 Facebook 内容审核员在辞职前，向外界发出了自己的声音，称公司的内容审核系统不健全，且未能对审核员的工作提供足够支持。

有媒体人员在 Twitter 上分享了该内容审核员的帖子。在帖子中，这名审核员批评称，针对工作中的压力，Facebook 所做的仅仅是鼓励他们多做“深呼吸”，而不是向他们提供足够的心理健康支持。他说，深呼吸也许能让你重新投入工作，但对因压力导致的失眠却没有多大帮助。

多年来，Facebook 在其审核制度和从业人员待遇方面一直面临着类似的批评。Facebook 拥有超过 15000 名内容审核员，大多数都是通过第三方公司签约，这意味着他们得不到与公司正式员工同等的福利。审核员们经常需要花费数小时观看各种可怕内容（比如虐童、暴力、谋杀和自杀等），从而有很大可能导致创伤后应激障碍。

有媒体曾将 Facebook 的内容审核员岗位形容为“科技界最糟糕的工作”。

由于这些心理健康方面的问题，一些现任和前任内容审核员曾向 Facebook 发起了一场集体诉讼。这场诉讼在 2020 年获得解决，Facebook 同意向数万名健康受到影响的内容审核员赔偿 5200 万美元。

上述辞职的内容审核员发布的帖子，已经超出了心理健康的范畴，还附带抨击了 Facebook 的内容审查系统，因为在该系统中，花费最多时间审查内容的审核员“对审查政策的制定参与度最少”。结果是，审核员反映的问题经常需要几个月才能解决，而如果擅自联系政策制订团队，就会受到惩罚。

截至目前，Facebook 仍没有对媒体的置评请求加以回应，也未确认帖子内容的真实性。