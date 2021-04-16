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世界第一位半机械人出现，政府批准他在头骨植入天线

2021/4/16 8:11:02 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 4 月 16 日消息 36 岁的英国人内尔 - 哈维森（Neil Harbisson）是世界上第一位在头骨植入天线的人，也是首位政府合法认可与批准的机械改造人。

当然，进行机械改造肯定是有难言之隐，因为他出生时便患有严重的色盲症，看到的世界都是黑白，他将通过头骨植入天线扩充色彩感知的传感系统，从而恢复正常感知。

据悉，医生将天线从哈维森的枕骨处安装，哈维森通过天线振动频率来感觉不同的色彩以及普通人看不到的红外线紫外线等元素。此外通过连网还能感知其他传感器甚至人造卫星讯号。

简单来说，黄色的声音频率与红色甚至蓝色的声音频率不同，因此它可以通过这个头顶的天线恢复对颜色的识别能力。

值得一提的是，世界上还有一些通过对自己身体进行电子化改造的人，例如穆恩・里巴斯（Moon Ribas）：这位艺术家在她的脚上植入了一些小东西，这些植入物在感应到地震时会自行振动。

IT之家了解到，曼努埃尔・德・阿瓜斯（Manuel de Aguas）同样是一位艺术家，他在头上植入了两个鳍，这使他可以感知大气压波动。

此外，乔・德克尼（Joe Dekni）这位艺术家同样对自身植入了一些设备，这些设备可以使他通过声音感知周围的环境，类似于蝙蝠。

艺术形象，图源：excelsior

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关键词：半机械人

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