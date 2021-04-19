华为高精度地图拟年内商用，正在一线城市采集数据

IT之家 4 月 19 日消息 据财新网报道，华为在 2019 年 7 月获得导航电子地图制作甲级测绘资质。两年后，华为高精度地图启动商用。

4 月 18 日上海车展期间，华为智能车云服务产品部总经理廖振钦称，要在 2021 年内实现全国高快速路与北上广深的高精地图可商用；同年内，高精度地图再增加天津、重庆、成都、杭州的数据；2022 年覆盖面扩大到 20 个以上的城市。

高精度地图是自动驾驶方案必备条件。提供自动驾驶解决方案的公司，都需要高精度地图支撑，车辆据此定位信息，并获取周边信息。有的企业使用图商的产品，有的选择自主绘制。

IT之家了解到，近日火爆全网的华为 ADS 自动驾驶技术将首先在北上广深提供，之后这套自动驾驶系统，每 3 个月会开放一批新城市。到明年，这套系统可能将大致覆盖主要的一二线城市。这套系统配置有高精度地图，因为高精度地图不可能一下子就快速大规模地完成采集绘制，所以华为在这套系统上设置了 3 个模式，兼顾高精度地图未覆盖地区用户。

华为在 2019 年拿到了自己的高精度地图资质。他们的高精地图系统叫 Roadcode。Roadcode 分为两部分：Roadcode HD + Roadcode RT。Roadcode HD 相当于由专业测绘车队绘制的高精度地图，是离线的。Roadcode RT 相当于自学习地图。