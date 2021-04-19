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首页 > 游戏之家>游戏快报

《加油站模拟器》上架 Steam：支持简体中文

2021/4/19 8:25:38 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 4 月 19 日消息 模拟游戏《加油站模拟器（Gas Station Simulator）》现已上架 Steam，该作品由《冬季生存模拟器》《Red Frost》《侦探模拟器》开发商 DRAGO entertainment 打造，支持简体中文。

在《加油站模拟器》中，玩家买下一个废弃的加油站，让它恢复昔日的荣光。对所提供的服务进行更新、升级和扩展，以满足客户的需求。IT之家了解到，4 月 28 日，玩家可以免费游玩《加油站模拟器》的序章。

PC 配置

最低配置:

需要 64 位处理器和操作系统

操作系统: Windows 7 (64-bit) or 10 (64-bit)

处理器: Intel Core i3 3.0 GHz

内存: 4 GB RAM

显卡: NVidia GeForce GTX 660 2GB VRAM

DirectX 版本: 11

存储空间：需要 10 GB 可用空间

推荐配置:

需要 64 位处理器和操作系统

操作系统: Windows 10

处理器: Intel Core i5 (recent generation)

内存: 8 GB RAM

显卡: NVidia GeForce GTX 900-series 4GB VRAM

DirectX 版本: 11

存储空间：需要 15 GB 可用空间

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