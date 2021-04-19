SpaceX 与 NASA 独家合同引发引内人士质疑，蓝色起源称正在了解情况

北京时间 4 月 19 日早间消息，据报道，当前太空和科学界的许多人士都在寻找更多的信息，从而了解为何美国国家航空航天局（NASA）在重返月球计划上只选择了 SpaceX 一家合作伙伴，而最初的时候，该机构宣布的是他们将需要两个商业合作伙伴。

NASA 此前宣布，他们将为其阿尔忒弥斯（Artemis）项目准备两份合同，SpaceX、蓝色起源（Blue Origin）和 Dynetics 等公司一直都在彼此竞争，以期获得来自 NASA 的合同。但是，NASA 在上周五宣布，SpaceX 公司将获得其价值 29 亿美元的独家合同。

蓝色起源曾与洛克希德・马丁（Lockheed Martin）公司、诺斯罗普・格鲁曼（Northrop Grumman）公司和德雷珀（Draper）公司合作组建了一个“国家队”（National Team）。上周六，蓝色起源公司发言人通过电子邮件对外媒表示：“国家队目前还没有掌握太多信息。我们希望了解更多有关 NASA 这一选择的信息。”

而在 SpaceX 这边，他们已经开始了庆祝。SpaceX 创始人埃隆・马斯克（Elon Musk）表示：“NASA 威武！我们很荣幸可以成为 @NASAArtemis 团队的一员。”

去年，NASA 选择了三家公司开发一种全新的人类登录系统，简称 HLS。该机构计划最早在 2024 年重新登陆月球，并最终在那里建立一个永久性的基地。

亚马逊创始人杰夫・贝索斯（Jeff Bezos）创立的蓝色起源公司将其月球登陆器命名为蓝色月亮（Blue Moon）。国防承包商 Dynetics 将其设计的着陆器命名为 Dynetics 人类着陆系统（ Dynetics Human Landing System）。

而最终胜出的，是 SpaceX 的 HLS，名为星际飞船（Starship），这一系统使用了该公司的猛禽（Raptor）发动机，以及猎鹰 9 号（Falcon 9）和龙飞船（Dragon）的设计。这个着陆器可以实现重复使用，可以用在“月球、火星和其他目的地的登陆方面”。

NASA 的 HLS 项目经理丽莎・沃特森 - 摩根（Lisa Watson-Morgan）在一份声明中表示：“通过采取与业界合作的方式，同时利用 NASA 成熟的技术专长和能力，我们将再次让美国宇航员返回月球表面，这一次登月，我们的目的是为了在更长的时间内探索新的领域。”

一直以来，外界都认为 NASA 将会选择两家公司作为其商业合作伙伴。但是该机构却表示，预算方面的担忧导致其最终只选择了 SpaceX 公司。NASA 透露，SpaceX 公司重新调整了自己的提案，以满足 NASA 的支出预期。

来自 Source Selection Authority 的凯瑟琳・利德斯（Kathryn Lueders）在一份文件中表示，今年 4 月 2 日，SpaceX 被 NASA 选择为“有条件的选择”，这意味着 NASA 可以与该公司进行选择后谈判。

利德斯表示，这三家公司的“选项 A”提案中的每一项都高于该机构为 HLS 项目提出的预算。

NASA 表示，随后马斯克的公司在 4 月 7 日重新调价了提案。利德斯称：“虽然 SpaceX 的修订后的提案包含了符合 NASA 当前预算的最新付款阶段，但 SpaceX 并未拿出整体降价的提议。”之后 SpaceX 员工和许多天文爱好者在 LinkedIn 和 Twitter 上发布了大量积极的消息，许多人都发了火箭表情符号。

但是对于 NASA 将商业伙伴的数量减少到一个的决定，许多人也表达了质疑，他们认为只有一个商业合作伙伴，不足以帮助 NASA 完成这项重要的任务。

行星协会的首席倡导者和高级太空政策顾问凯西・德雷尔 (Casey Dreier) 就在 Twitter 上表示，他对 NASA 只选择了一个商业合作伙伴感到“十分震惊”。他表示，多个合作伙伴将促进竞争。

德雷尔在 Twitter 上写道：“当然，SpaceX 总是表现得好像他们在不断地与自己竞争一样。截至到目前为止，该公司都百分之百地兑现了其在能力和价格方面所作出的承诺。”

阿拉巴马州众议员罗伯特・阿德霍尔特 (Robert Aderholt) 发表声明称，NASA 的决定“引发了很多质疑”。他表示，SpaceX 之前曾与 NASA 和美国空军达成过协议，但是该公司的价格“非常高”。他还补充说：“多年来猎鹰重型飞船研发的延迟，以及新闻报道的最近星际飞船项目的测试，也引发了技术和日程安排方面的质疑。”在此前的测试中，SpaceX 的多家星际飞船都出现过爆炸。