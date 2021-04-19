中信证券：小米智能手机出货量全年有望突破 2 亿台

IT之家 4 月 19 日消息 中信证券最新研报指出，4 月 16 日，小米高端折叠手机 MIX FOLD 开始陆续发货。目前，公司手机已经覆盖 499-12999 元价格段，产品谱系进一步完善。未来，伴随小米 11Pro/Ultra 和 MIX FOLD 持续上量，判断手机产品 ASP 将持续提升。基于手机行业竞争格局变化、小米高端化策略初见成效，以及今年以来的缺货环境，预测 2021Q1 公司手机出货量和毛利率将环比 2020Q4 进一步提升，Q1 出货量有望接近 5000 万台，带动盈利弹性上行。

展望全年，中信证券判断，小米智能手机出货量有望突破 2 亿台，IoT 业务增速回升，互联网业务在 Q3 之后有更强的表现。此外，3 月 30 日，公司正式宣布造车，将打开中长期成长空间。公司近 10 个交易日持续进行回购，回购价 24.6 港元～26.9 港元，累计回购 37.1 亿港元，占同期合计成交额的 18%，彰显公司较强的信心。中信证券持续看好公司“手机 ×AIoT”的长期战略，维持对公司的“买入”评级和 36 港元目标价。

IT之家了解到，2020 年，小米智能手机业务逆势增长，市场份额扩大，不断推出极具高端竞争力的产品。2020 年小米智能手机出货量达到 1.46 亿台，同比增长 17.5%。