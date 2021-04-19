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Newzoo：西游记成最吸金手机游戏 IP，衍生净收入达 54 亿美元

2021/4/19 9:44:17 来源：IT之家 作者：姜戈 责编：姜戈
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IT之家 4 月 19 日消息 第三方数据机构 Newzoo 近日发布基于合作伙伴 Apptopia 的数据，全球范围内 IP 手机游戏收入最高的五大 IP 为：西游记（中国）、漫威（美国迪士尼）、阴阳师（日本）、星战（美国迪士尼）和三国（中国）

数据显示，2015 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 15 日，全球范围内手机游戏收入最高的 IP 系列为：

  • 《西游记》：衍生游戏净收入达到 54 亿美元（约合人民币 353.7 亿元）；

  • 漫威超级英雄：游戏净收入达 22 亿美元（约合人民币 144.1 亿元）；

  • 《阴阳师》（梦枕貘 1988 年的小说）：衍生游戏净收入达 11 亿美元（约合人民币 72.0 亿元）。

从全球下载量来看，衍生游戏下载量排名前五的 IP（应用商店在架）分别

  • 《神偷奶爸（Despicable Me）》

  • 漫威

  • 《草莓酥饼（Strawberry Shortcake）》

  • 《变形金刚（Transformers）》

  • 迪士尼（不包含漫威和《星球大战》系列）

IT之家了解到，西游 IP 系列衍生的手机游戏有 99% 的收入来自于中国，且该 IP 系列 90% 的应用商店内购收入来自网易的《梦幻西游》和《大话西游》

阴阳师系列的衍生游戏收入主要是网易的同名回合制 RPG 手游《阴阳师》在做贡献，该游戏的收入占阴阳师 IP 衍生的系列游戏总收入的 95%

此外，中国市场在 2020 年中国市场收入最高的 200 款 iOS 手游中，有 37 款为 IP 衍生游戏，占比接近了 20%。其中最为常见的是基于《三国演义》改编的游戏，目前有 12 款

基于《西游记》改编的游戏是 2020 年中国市场 iOS 平台上的营收冠军，其 IAP 收入达到了 6.39 亿美元（约合人民币 41.8 亿元）。

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关键词：游戏IP

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