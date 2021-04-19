Newzoo：西游记成最吸金手机游戏 IP，衍生净收入达 54 亿美元

IT之家 4 月 19 日消息 第三方数据机构 Newzoo 近日发布基于合作伙伴 Apptopia 的数据，全球范围内 IP 手机游戏收入最高的五大 IP 为：西游记（中国）、漫威（美国迪士尼）、阴阳师（日本）、星战（美国迪士尼）和三国（中国）。

数据显示，2015 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 15 日，全球范围内手机游戏收入最高的 IP 系列为：

《西游记》：衍生游戏净收入达到 54 亿美元（约合人民币 353.7 亿元）；

漫威超级英雄：游戏净收入达 22 亿美元（约合人民币 144.1 亿元）；

《阴阳师》（梦枕貘 1988 年的小说）：衍生游戏净收入达 11 亿美元（约合人民币 72.0 亿元）。

从全球下载量来看，衍生游戏下载量排名前五的 IP（应用商店在架）分别

《神偷奶爸（Despicable Me）》

漫威

《草莓酥饼（Strawberry Shortcake）》

《变形金刚（Transformers）》

迪士尼（不包含漫威和《星球大战》系列）

IT之家了解到，西游 IP 系列衍生的手机游戏有 99% 的收入来自于中国，且该 IP 系列 90% 的应用商店内购收入来自网易的《梦幻西游》和《大话西游》。

阴阳师系列的衍生游戏收入主要是网易的同名回合制 RPG 手游《阴阳师》在做贡献，该游戏的收入占阴阳师 IP 衍生的系列游戏总收入的 95%。

此外，中国市场在 2020 年中国市场收入最高的 200 款 iOS 手游中，有 37 款为 IP 衍生游戏，占比接近了 20%。其中最为常见的是基于《三国演义》改编的游戏，目前有 12 款。

基于《西游记》改编的游戏是 2020 年中国市场 iOS 平台上的营收冠军，其 IAP 收入达到了 6.39 亿美元（约合人民币 41.8 亿元）。