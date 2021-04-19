外媒：芝加哥商品交易所没有推出狗狗币期货计划

4 月 19 日消息，据国外媒体报道，此前，有网友在推特上表示，芝加哥商品交易所（CME）将推出狗狗币期货。然而，如今外媒证实，该交易所没有推出狗狗币期货产品的计划。

狗狗币创建于 2013 年，标志是一只柴犬，它是一种加密货币，很像比特币，可以在去中心化的网络上进行点对点交易。

在过去几个交易日中，狗狗币的价格一直处于高位，市值超过 400 亿美元。coingecko 网站的数据显示，目前，狗狗币的价格为 0.326475 美元，市值约为 420.9 亿美元。在过去 24 小时里，狗狗币的价格最高为 0.348140 美元，最低为 0.248338 美元。

特斯拉 CEO 埃隆・马斯克（Elon Musk）和达拉斯独行侠队所有者、狗狗币支持者马克・库班（Mark Cuban）等亿万富翁投资者也在大力宣传狗狗币。

今年 2 月份，马斯克发布了很多关于狗狗币的推文，这帮助推高了狗狗币的价格，甚至一度让狗狗币的价格首次超过 8 美分，创下历史新高。

据悉，芝加哥商品交易所曾在 2017 年 12 月推出了比特币期货合约。自推出首个比特币期货合约以来，加密衍生品交易稳步上升。据报道，今年 1 月份，CME 比特币期货的日均交易量跃升了 57%。

今年 3 月底，外媒报道称，芝加哥商品交易所将于今年 5 月份推出规模较小的比特币期货合约，为机构和个人交易员对冲现货市场风险提供又一种工具，这种微型期货将也具有与标准比特币期货类似的特点。