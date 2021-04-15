加密货币总市值首超苹果，达 2.2 万亿美元

4 月 15 日消息，据国外媒体报道，随着比特币、以太币和其他一些加密币在本周价格创下新纪录，加密货币的整体市值飙升至 2.2 万亿美元以上的新纪录，首次超过苹果。

CoinDesk 数据显示，在 6 万美元左右游走数周后，本周比特币价格最高触及 64829.14 美元，创下历史新高，逼近 65000 美元关口。分析师认为，比特币仍有上升空间，不过将比特币 2021 年的表现与 2013 年和 2017 年表现进行对比的议长最新图表也同样显示，比特币实际上表现“温和”，并没有上涨得太快。

比特币的涨势也拉动了市场其他加密币走势，ETH 也创下了 2400 美元的历史新高；XRP 也一路高歌猛进，股价再次飙升 34% ，创下 3 年来达 1.85 美元的纪录。其他多数替代币的情况也相当乐观。

这导致了所有加密资产累计市值的大幅增长。根据 CoinGecko 的数据，这一指标在一天之内增加了 1500 亿美元，达到了 2.260 万亿美元的历史新高。由于加密市场的市值在 2020 年同期下降到 2000 亿美元以下，这一数字在一年内增长了 10 倍以上。突破了苹果的 22.3 亿美元。

另外，比特币还是有史以来市值达到 1 万亿美元速度最快的资产。不过这虽然是一个很了不起的里程碑，但加密社区仍表示市场还处于早期阶段。