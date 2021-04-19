微软确认已修复 NTFS 格式磁盘拒绝服务致系统崩溃的漏洞

IT之家 4 月 19 日消息 今年年初，Windows 10 出现了一个 NTFS 漏洞，用户如果访问某特定路径或查看特别的文件则会导致 NTFS 卷损坏，然后需要使用 Chkdsk 进行修复。

然而但 Chkdsk 无法完全修复，甚至反而让受害者无法开机。

微软自今年 2 月起就在 Windows Insiders 社区测试修复补丁，现在该补丁将推送给所有用户，微软称其解决了 CVE-2021-28312（Windows NTFS 拒绝服务漏洞）的问题。

外媒 Bleeping Computer 测试发现，安装最新的周二累积更新后，NTFS 损坏 bug 已得到解决。用户现可检查 KB5001330 和 KB5001337 更新并安装。

当然，该版本更新主要更新是删除了 Windows 10 中的旧版微软 Edge 浏览器。但 Windows 10 更新可能也会带来某些新 bug。

IT之家了解到，虽然此次更新解决了 NTFS 问题，但它似乎也给用户带来了其他 bug，例如性能下降和访问共享文件夹问题。

在安装了 Windows 10 的最新更新后，当你试图访问出现问题的路径时，会出现与 Insiders 构建版 21322 测试版出现过的相同的提示，即 "该目录名称无效"，不再将 NTFS 卷标记为损坏。