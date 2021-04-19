2021 中国航天日将至，我国首个火星车名称定于 4 月 23 日公布

IT之家 4 月 19 日消息 2021 中国航天大会将于 4 月 23 日 - 26 日在南京召开，今日航天日宣传海报正式发布。宣传海报由社会征集得来，是由来自兰州大学艺术学院的王淑君设计。海报中展现了嫦娥五号、长征五号的画面，同时背景中表达了对于中国空间站的畅想。

根据中国航天报消息，今日国家航天局举办新闻发布会，官方宣布在 2021 年中国航天大会期间，国家航天局将发布我国首个火星车名称，公布 2021 年“中国航天公益形象大使”；为奖励对中国航天事业作出突出贡献的有功人员，中国航天基金会将颁发“钱学森最高成就奖”、“航天创新团队奖”等奖项；此外，还将颁发首届“太空探索与艺术创想大赛”邀请赛奖项。

我国天问一号火星探测器于 2020 年发射，目前已经抵达火星轨道。天问一号搭载我国首辆火星车，预计于 2021 年 5 月着陆。火星车征名活动于今年年初开启，此前正式确定了投票前三甲，分别为祝融、哪吒、弘毅。火星车的正式名称将从这三者之中进行选取。

IT之家了解到，4 月 27 日至 5 月 5 日期间，将在南京市举办中国航天科普宣传周暨“航天放飞中国梦”科普活动。活动中，我国重大航天工程航天器模型、实物展品将亮相，嫦娥五号返回舱、降落伞以及月球土壤样品将首次在京外展出。科普活动期间，4 月 27 日至 30 日为学生团体预约参观，5 月 1 日至 5 日社会公众可预约参观。