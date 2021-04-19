英伟达 CEO：有望于 2022 年完成对于 ARM 的收购

IT之家 4 月 19 日消息 根据外媒 VentureBeat, 消息，英伟 CEO 黄仁勋在接受采访时表示，他很有信心英伟达对于 ARM 的收购将在 2022 年完成，该公司预计监管部门的审批程序将持续 18 个月左右。

英伟达于 2020 年 9 月决定计划以 400 亿美元收购英国公司 ARM。英伟达已经与 ARM 的所有者软银集团达成协议，尚待监管部门批准。尽管英伟达同意保留软银 10% 的股份，但该收购遭到了英国国内以及同行的强烈反对。

在 GTC 2021 期间，英伟达展示了其研发的首款 ARM CPU，名为 Project Grace。该产品用于 AI 人工智能运算，为数据中心设计，预计将于 2022 年问世。外媒表示，这款 CPU 不仅是英伟达试水处理器制造的尝试，同样表明了将收购 ARM 的决心。

黄仁勋在采访中表示，“我很有信心监管者有着足够的智慧来认可这项收购，这会有助于创新，同时将为市场带来新的产品。收购如能完成，将助力于 ARM 的市场业务延伸到此前很难到达的领域。像此前宣布的诸多合作一样，英伟达将 AI 技术带到 ARM 生态，使得英伟达的高性能加速计算平台在 ARM 生态使用。”

IT之家了解到，黄仁勋还十分认可 ARM 的认证授权方式，并表达了对于开放平台的热爱。此外，他还表示收购 ARM 对两家公司来说均会带来很多好处。