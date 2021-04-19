腾讯诉 “红包猎手”“多多抢红包”运营公司，首例 “QQ 自动抢红包”软件不正当竞争纠纷案今日开庭

IT之家 4 月 19 日消息 据杭州互联网法院发布，近日，公开开庭审理原告深圳市腾讯计算机系统有限公司（以下简称腾讯计算机公司）、腾讯科技（深圳）有限公司（以下简称腾讯科技公司）与被告杭州某科技公司、杭州某文艺公司不正当竞争纠纷一案，两原告认为两被告开发运营自动抢红包软件构成不正当竞争，要求停止侵权并赔偿经济损失及维权合理开支共计 495 万元。

原告诉称

腾讯计算机公司、腾讯科技公司诉称：QQ 红包功能作为 QQ 产品的一种服务，提供“钱 + 游戏 + 社交”的多重功能，设置公平公正的红包算法，通过 QQ 用户点击红包以调动活跃度，引发用户进行语音、文字、表情等消息的互动，激发真实的社交。“红包猎手”“多多抢红包”软件具有自动抢 QQ 红包、获取 QQ 消息栏通知内容的功能，通过监听 QQ 消息栏通知消息和聊天窗口消息，模拟人为点击 QQ 红包对应窗口控件实现自动抢红包并回复消息的功能，妨碍 QQ 软件正常运行。两原告认为杭州某科技公司是侵权网站的运营者，通过侵权网站、安卓端手机应用市场提供两款抢红包软件，杭州某文艺公司是部分安卓端手机应用市场中“多多抢红包”软件的运营者，杭州某科技公司系涉案软件收款方，两被告的侵权行为破坏了两原告苦心维护的 QQ 平台良好生态，对 QQ 产品产生干扰，属于《中华人民共和国反不正当竞争法》第十二条第二款第四项规定的利用技术手段实施的妨碍和破坏其他经营者合法提供网络产品或服务正常运行的行为，构成不正当竞争。

▲图片说明 “红包猎手”界面图

▲图片说明“多多抢红包”界面图

被告答辩

杭州某科技公司答辩称：其系“红包猎手”“多多抢红包”软件的运营者，杭州某文艺公司并非共同运营主体，均不存在不正当竞争行为。涉案两款软件并非外挂，系基于安卓系统的辅助无障碍服务实现功能，安全可靠，确有调用安卓底层模块功能，监测到 QQ 红包消息，但未入侵、破解 QQ 产品，未改变 QQ 本身服务，未获取用户账号密码，未拦截并修改 QQ 手机端和服务器之间的通信数据，未破坏 QQ 抢红包原有的金额随机、拼手气规则，未妨碍和破坏 QQ 的正常运行，未对腾讯计算机公司、腾讯科技公司造成任何损失。综上，请求法院驳回两原告的诉讼请求。

IT之家获悉，杭州互联网法院表示，庭审中，双方当事人就涉案两款软件的运营者和被诉侵权行为实施主体予以充分阐述，并围绕涉案行为是否构成不正当竞争（包括 QQ 自动抢红包软件的运营使用是否具有不正当性和可责性、该软件是否使用技术手段妨碍和破坏 QQ 红包功能的正常运行）、民事责任承担等争议焦点进行举证、质证并发表了意见。我院将在庭审后组织调解，若调解不成，将择期宣判。