英国政府将以国家安全为由干预英伟达收购 ARM 交易

北京时间 4 月 19 日晚间消息，据报道，英国数字大臣奥利弗・道登（oliver dowden）今日发布了一份“公共利益干预通知”（Public Interest Intervention Notice），确认他正在干预英伟达（Nvidia）收购 ARM 交易。

道登已写信给英国反垄断部门“竞争和市场管理局”（CMA），把他的决定通知给 CMA，并指示 CMA 开始进行“第一阶段”调查，以评估这笔交易。而 CMA 将准备一份报告，就司法和竞争问题提供建议。这份报告还将汇总它收到的任何关于潜在国家安全问题的陈述。

在 CMA 启动调查程序的同时，英国政府将审查这笔交易是否危及国家安全公共利益。CMA 必须在 2021 年 7 月 30 日午夜之前完成这份报告，并将其提交给道登。

道登说：“经审慎考虑收购 ARM 的建议后，我今日以国家安全为理由发出干预通知。作为下一步，为了帮助我收集相关信息，CMA 现在将准备一份关于这笔交易的影响的报告，这将有助于为任何进一步的决定提供信息。”

“我们希望支持蓬勃发展的英国科技产业，并欢迎外国投资，但我们也要考虑这样的交易，是否将对国家安全造成影响。”

去年 9 月，英伟达与软银达成协议，将以约 400 亿美元的价格从软银手中收购 ARM。如果交易能够顺利完成，按美元价值计算，这将是有史以来最大的一笔半导体交易，并这将缔造出西方最大的芯片公司。

当时就有分析人士称，这笔交易显然不是“家常便饭”，相信个别国家的监管机构将对此进行评估。在英国，反对这笔交易的呼声尤其强烈。

ARM 联合创始人赫尔曼・豪泽（Hermann Hauser）称，这对剑桥、英国和欧洲来说是一场绝对的灾难。豪泽还表示，英伟达将摧毁 ARM 的商业模式，该模式涉及将芯片设计授权给大约 500 家其他公司。

对于英国政府今日做出的决定，英伟达回应称：“我们认为，这笔交易不构成任何实质性的国家安全问题。我们将继续与英国当局密切合作，就像我们自宣布这笔交易以来所做的那样。”