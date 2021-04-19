“消失的按键和滑块”，苹果专利暗示将打造配备隐形按键 iPhone 手机

IT之家 4 月 19 日消息 外媒 Apple Insider 报道，苹果或打造配备隐形按键的 iPhone。美国专利商标局（USPTO）网站发布声明称，苹果计划打造不设物理按键的电子设备，取而代之的是特殊的触控表面，仅在需要时显示。新发明被称为“消失的按键和滑块”。

“消失的按键或滑块”是一项苹果最新被披露的专利申请，它表明苹果希望让控制装置像 Mac 灯光一样隐形。

“在消费设备的世界里，尤其是消费电子领域，人们对改进外观、改进功能和改进美学的需求一直存在。”苹果专利申请进行了说明。“工业设计已经成为一个技术含量很高的专业，专注于满足这种增强消费品外观、功能和美学的需求。”

“一个受到关注的改进领域，特别是在消费电子产品中，是用户输入和界面，”它继续说道。随后，苹果列出了从按钮到点击轮，从触摸屏到触控板的常见功能。

“这些已知的输入设备面临的一个挑战是，它们可能会通过中断设备外壳的连续性而影响设备的美观，”苹果专利描述称，“为了说明这一点，将具有传统按键的手机与 iPhone 进行比较......”

“iPhone 拥有一块扁平的触控感应屏幕，呈现出醒目的无缝设计，而传统手机则呈现出一系列杂乱的按键和按钮。”苹果继续说道。

IT之家获悉，这份专利申请很明目张胆地说到主要是为了设备的外观而不是功能，但也为类似 iPhone 的设计提出了更实用的理由。

“除了拥有无缝设计的明显美学优势外，无缝设计还可能具有改进的功能和 / 或耐用性，”它说。“例如，传统的机械键盘可能会随着时间的推移而磨损和 / 或被污垢或湿气进入设备外壳的开口所破坏。这些开口对于容纳传统的按键和按钮是必要的。”

因此，这项专利申请的目的是建立重复 Mac 灯光技巧的方法，只是用控制器或任何类型的输入设备。苹果提出，一些输入设备可以使用“基于偏转的电容感应”来工作。

“输入设备的金属框架发生偏转会导致电容发生变化，而电容是用来控制电气设备的功能的，”它解释说。“输入设备看起来是不可见的，因为它是由与它所包含的外壳相同的材料制成的。不可见的背光孔可能会使输入装置对用户选择性地可见或不可见。”

无论这可能用于什么设备，其原理是在“内表面”上有一个“电容基准”，其特点是不可见孔。

“当在隐形孔区域的框架上放置一个物体并施加压力时，框架就会变形，”苹果说。“这种变形会导致电容基准和电容板之间的电容变化。电容传感器检测这种变化，并将其转换为电信号。”

一旦你能创建一个电信号，设备的硬件和软件就可以利用它来执行任何所需的动作。不过，这必须有实际的限制，因为苹果不可能认为它能用隐形键做出整个键盘。

专利中的细节，显示了确定隐形控制装置何时被按下的方法之一。它可以有一个隐形的开关，比如说，配合 Mac 的隐形开关灯。它可以为 HomePod mini 添加一个滑块控制。

苹果可以在任何东西上添加隐形控制 -- 只要用户清楚它们在哪里。

“因此，存在着对商业上可行的设备显示系统的需求，这些系统具有改进的美学，能够不引人注目地提供适当的信息，但在其他方面不会分散或减损用户的体验或设备的性能，”苹果说。“最优选择的是，这种显示系统的选定元素将另外在其关闭状态下变得不可见。”

这项专利申请归功于 Omar S. Leung，以及 David T. Amm。两人已经拥有一项关于电容式传感的相关专利。