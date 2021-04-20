Zoom 成立 1 亿美元基金：投资使用其技术的应用程序

北京时间 4 月 20 日早间消息 据报道，视频通信公司 Zoom 表示，已成立一支 1 亿美元的基金，用于投资那些使用其技术开发应用程序的初创软件公司。

在疫情期间，随着企业和学校纷纷转向 Zoom 平台，以及微软和思科等竞争对手的平台，这家视频会议公司已成为家喻户晓的名字。

Zoom 首席财务官 Kelly Steckelberg 表示，该基金将向开发“Zoom 应用”的公司投资 25 万至 250 万美元，这些应用可插入该公司的视频会议软件，为其添加新功能。

虽然 Salesforce 等老牌公司拥有 Zoom 应用，例如可以显示来自公司系统的信息，以便在销售会议上讨论，但 Steckelberg 表示，Zoom 希望鼓励开发者创造新的功能，如勾勒想法的数字白板。她说，该基金也将向远程医疗应用程序提供商或会议室硬件制造商等希望利用 Zoom 云视频系统的公司开放。

Steckelberg 表示，该基金将在 Zoom 的资产负债表中体现，而不是作为一个独立的风险投资实体，也不会寻求在其投资的公司中获得董事会席位。

“这确实有助于在早期阶段投资开发商，并在初期获得市场吸引力，”她在接受采访时表示，“它肯定会成为战略投资者。”