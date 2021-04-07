工信部：适老版 App 严禁广告弹窗，网站需提供特大字体

IT之家4月7日消息 为了抓好互联网应用适老化及无障碍改造专项行动，工信部 4 月 7 日发布了《互联网网站适老化通用设计规范》和《移动互联网应用（App）适老化通用设计规范》，明确适老版界面、单独的适老版 App 中严禁出现广告弹窗。

按照工信部要求，相关网站、App 在今年 9 月 30 日前参照上述文件完成适老化及无障碍改造后，即可分别向中国互联网协会、中国信通院申请评测。

IT之家获悉，具体来说，互联网应用适老化及无障碍水平的评测体系由用户满意度评价、技术评价和自我评价三部分构成。其总分值为 100 分，60 分以上为合格。

相关互联网网站、App 通过评测后，将被授予信息无障碍标识，有效期为两年。对在适老化及无障碍改造工作中表现突出的，工信部将在 “企业信用评价”中予以信用加分，并将在今年 10 月 31 日前统一向社会公布评测结果。

《移动互联网应用（App）适老化通用设计规范》提出，企业在提供适老化服务时，可将适老版界面内嵌在 App 中或开发单独的适老版 App。

工信部特别表示，适老版界面、单独的适老版 App 中严禁出现广告内容及插件，也不能随机出现广告或临时性的广告弹窗。同时，移动应用程序中应无诱导下载、诱导付款等诱导式按键。

根据最新技术要求，用户应可对 App 字型大小进行调整，段落内文字的行距至少为 1.3 倍，且段落间距至少比行距大 1.3 倍。今后，文本颜色不是作为传达信息、表明动作、提示响应等区分视觉元素的唯一手段。如在用户输入密码错误的情景下，应可使用文字或语音形式直接提示用户输入有误，避免仅使用颜色作为提示手段。

此外，工信部也提出了相关网站应禁止广告插件和禁止诱导类按键的要求。网页中如有漂浮窗体，尽可能在网页加载时与网页同步出现，并提供一个长期关闭的机制。

下面是附件内容截图：