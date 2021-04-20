Omdia：苹果是 2021 年最大的智能手机 OLED 面板采购商，其后为三星、小米

IT之家 4 月 20 日消息 今日，市场研究机构 Omdia 发布报告，苹果正在成为最大的智能手机 OLED 面板买家，2021 年采购量将达到 1.69 亿片。其中，三星显示预计将供应 1.1 亿片，LG 显示将供应 5000 万片，京东方将供应 900 万片。
报道称，三星电子的手机 OLED 面板采购量紧跟苹果，为 Galaxy 机型采购 1.57 亿片，小米则排第三，预计在 2021 年采购 6700 万片。
此外，在所有品牌和 OEM 厂商中，苹果的 OLED 面板采用率最高，达 78%。
IT之家了解到，Omdia 此前公布的数据显示，2020 年 OLED 面板占智能手机显示屏总出货量的 29%，预计 2021 年 OLED 占比有望 40%，这将使 OLED 成为智能手机显示屏新主流。
Omdia 认为，OLED 在智能手机显示屏中的主要增长动力如下：
苹果在 iPhone 系列上继续采用柔性 OLED，尤其是 iPhone12 之后。
三星 Galaxy 系列的持续增长。
大量新推出的 5G 智能手机都采用了 OLED。5G 与 OLED 的结合将成为大多数智能手机公司高端机型的必选。
由于 OLED 具有 HDR 功能和高对比度，色彩还原度好，OLED 的画面表现要优于 LCD。
中国手机品牌的 OLED 采用率也越来越高，无论是刚性 OLED 还是柔性 OLED，如 OPPO、vivo 和小米。
中国大陆厂商 OLED 产能和出货量持续扩大，导致 OLED 价格和成本进一步下降。
可变形智能手机，尤其是折叠、卷曲和伸缩型手机，这将有助于维持 OLED 的高端形象。
OLED 材料和驱动 IC 的准也有助于 OLED 供应的增长。
产品可靠性和生产良率提高。
产品差异化的加深，特别是在高端市场中，尤其是中国厂商，新机型大多将配备柔性 OLED。
LTPO 不同于传统的 LTPS 背板。随着 LTPO 的引入，可以进一步降低手机功耗。