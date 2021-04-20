Omdia：苹果是 2021 年最大的智能手机 OLED 面板采购商，其后为三星、小米

IT之家 4 月 20 日消息 今日，市场研究机构 Omdia 发布报告，苹果正在成为最大的智能手机 OLED 面板买家，2021 年采购量将达到 1.69 亿片。其中，三星显示预计将供应 1.1 亿片，LG 显示将供应 5000 万片，京东方将供应 900 万片。

报道称，三星电子的手机 OLED 面板采购量紧跟苹果，为 Galaxy 机型采购 1.57 亿片，小米则排第三，预计在 2021 年采购 6700 万片。

此外，在所有品牌和 OEM 厂商中，苹果的 OLED 面板采用率最高，达 78%。

IT之家了解到，Omdia 此前公布的数据显示，2020 年 OLED 面板占智能手机显示屏总出货量的 29%，预计 2021 年 OLED 占比有望 40%，这将使 OLED 成为智能手机显示屏新主流。

Omdia 认为，OLED 在智能手机显示屏中的主要增长动力如下：