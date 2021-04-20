紫光展锐推出 5G 新品牌 — 唐古拉，T7520 智能手机 7 月上市

IT之家 4 月 20 日消息 在今日举行的在紫光展锐创见未来大会上，紫光展锐推出 5G 新品牌 — 唐古拉。据悉，唐古拉是长江的发源地，孕育了底蕴丰厚的文明。

唐古拉新品牌体系下，展锐对 5G 移动平台进行了全新的产品规划，分为 6，7，8，9 系。6 系普惠大众，7 系强调产品体验升级，8 系主打性能先锋，9 系代表前沿科技。原有的 T7510 则更名为展锐唐古拉 T740，而 T7520 则更名为 T770。

展锐还宣布，搭载紫光展锐 T7520 的智能手机手机产品将在 7 月上市。

展锐还称，展锐第一代 5G 芯片的 5G CPE 设备已经开始量产商用，头部的模组厂商也已经基于展锐 5G 芯片开发了 5G 模组。展锐 5G 实现了出海，CPE 产品已在泰国上市。同时展锐 5G 解决方案在已智慧物流、电力、制造、采矿等领域商用落地，赋能千行百业。

IT之家了解到，在与智能手机关联度最高的平板市场，展锐 2020 年相比 2019 年增长则达 100%，创下新的记录。2020 年紫光展锐 4G 功能机出货提升 1.5 倍，在全球功能机市场的份额达到了 76.92%。2020 年展锐在智能机业务上同比增长了 50%。T610/T618 产品助力中兴发布全球首款 4G 屏下摄像头手机，展锐产品挺进旗舰手机。智能穿戴领域，目前，紫光展锐在全球智能儿童手表的市场份额已超 60%，而且成功打入成人手表市场。