比亚迪详解 e 平台 3.0：标配刀片电池，搭载自主研发的 BYD OS 操作系统

IT之家 4 月 20 日消息 在上海车展上，比亚迪正式发布了 e 平台 3.0。官方表示，e 平台 3.0 专为下一代高性能智能电动车而生，兼具智能、高效、安全、美学四大优势。

官方表示，e 平台 3.0 不仅将核心零部件进一步集成化、标准化，还构建了全新的车身结构、电子电气架构和车用操作系统 BYD OS。e 平台 3.0 将继续对行业开放共享，进一步加速汽车行业电动化。

在最核心的智能优势方面，e 平台 3.0 拥有全新电子电气架构下的四大域控制器和自主研发的车用操作系统 BYD OS。革命性的实现软硬件分层解耦，并且可拓展、可升级、充分开放，相当于为高级别自动驾驶，以及更好的人车交互、车车交互、车物交互打造了高标准的智慧协作系统。基于这套电子电气架构和 BYD OS，电动车将能实现更强大的自动驾驶能力，同时新功能的迭代速度，可以从两个月缩短至两周，功能迭代周期缩短 70% 以上。

高效优势方面，e 平台 3.0 的关键模块，体积更小、重量更轻、性能更强、能耗更低。标配全新热泵技术，电驱动系统升级为 8 合 1 模块，综合效率可超 89%。搭载 e 平台 3.0 的电动车，零百加速可快至 2.9s，综合续航里程最大突破 1000km。800V 闪充技术，电动车充电 5 分钟，行驶 150km。百公里电耗比同级别车型降低 10%，冬季续航里程至少提升 10%。

安全优势方面，刀片电池是 e 平台 3.0 的“标配”，并将其作为结构件融入车身一体化设计，车身扭转刚度可提升一倍。同时构建纯电专属的安全传力路径，充分利用零部件集成化、小型化带来的安全空间优势，大幅提高纯电动车的安全性。基于 e 平台 3.0 打造的车型，将全部按照“超五星”碰撞安全标准开发。

美学优势方面，e 平台 3.0 的车型，突破传统汽车美学束缚，前悬更短、轴长比更大、重心更低、空间更大，造型低趴动感，风阻系数（Cd）可低至 0.21，重新定义汽车造型美学。

此前奔驰、丰田、滴滴等，已经与比亚迪合作开发电动车，e 平台 3.0 将继续向行业开放共享。在不久的将来，基于 e 平台 3.0 开发的电动车，将活跃在智能电动出行的各个场景中。