诺基亚为制造业巨头科尼部署 5G SA 专网

诺基亚与解决方案提供商 Edzcom 合作，在芬兰的一家智慧工厂为制造业巨头科尼（Konecranes）提供独立组网（SA）模式的专用 5G 网络，随着该技术用例的日益扩大。

在一份声明中，诺基亚表示 Edzcom 将基于其数字自动化云（Digital Automation Cloud）来部署专用无线和应用平台，该平台旨在提供高带宽、低时延的专用网络和本地边缘计算。

作为该行业当下趋势的一部分，5G 网络将使科尼能够研发数字化的工厂和港口解决方案，并提高自动化水平。

诺基亚云网服务业务集团（Cloud and Network Services）企业解决方案副总裁 Stephan Litjens 解释说，科尼一直处在专用无线的“前沿”，四年前还引入了基于 LTE 的架构来为其部分业务开发解决方案。

“如今，通过部署 5G 来探索和开发其在工厂和港口的潜力，科尼凸显了其在利用数字化来提高生产力和安全性方面的领先地位。”他补充道。

Edzcom 进一步介绍了其在不同地点涉及和运营专用无线解决方案的经验，并补充称，此类解决方案的可靠性对于业务来说至关重要，以及实现“有效连接”需要创建一个联网终端的生态系统。

对诺基亚而言，此举令其部署专网的企业客户增至超过 260 家，其中有超过 40 家集成了 5G。