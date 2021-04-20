字节跳动推出 A/B 测试工具，已支持 70 多万场实验

4 月 20 日消息，字节跳动副总裁、算法和数据技术负责人杨震原表示，火山引擎是字节跳动旗下为企业服务的智能科技品牌，字节跳动的 A/B 测试工具也已通过火山引擎开放给企业客户。

A/B 测试是指对不同策略进行对比实验，根据结果选择最优方案。在互联网时代，A/B 测试被谷歌等巨头广泛使用在产品开发和运营中，有研究者也把 A/B 测试视为字节跳动快速增长的重要因素。

据杨震原介绍，公司成立之初，今日头条就在做策略推荐类的 A/B 测试。2016 年，字节跳动建立了支持大规模产品实验的 A/B 测试平台，之后陆续接入抖音、西瓜视频等全线业务，把 A/B 测试应用在产品命名、交互设计、推荐算法、用户增长、广告优化和市场活动等方方面面的决策上。

最新数据显示，字节跳动每天同时进行的 A/B 测试达到上万场，单日新增实验数量超过 1500 个，覆盖 400 多个大大小小的业务。随着公司发展，这些数字还在不断扩大。截至今年 3 月底，字节跳动累计已经做了 70 多万次 A/B 测试。

杨震原表示，字节跳动积累的技术能力和增长方法，会通过火山引擎提供给企业客户。火山引擎产品体系包括基础服务、技术中台、智能应用和行业解决方案，字节跳动的视频编辑、特效、文字识别、图像识别、个性化推荐等技术能力，都已在火山引擎上为企业服务，A/B 测试也是其中一款重要的数据产品，能够帮助企业提高决策质量，促进业务增长。

据相关产品负责人介绍，火山引擎 A/B 测试支持客户端、服务端、推送、网页、可视化建站等多种实验形式，具有功能全面、高度自动化的特点，即使不会编程的人也能轻松做实验，而且有内容丰富的实验报表，可智能产出实验结论，让决策链清晰完备。

据了解，以悟空租车为例，该公司已通过火山引擎进行了 70 多次 A/B 测试，约有 60% 为正向实验，提升产品转换率约 40%，更直观地量化了需求价值，极大地提升了效率。

与此同时，杨震原也表示 A/B 测试并不是万能的，它也有很多局限性，比如提高商品推荐门槛、不推荐评分低的商品，如果做 A/B 测试，短期内交易量肯定会降低，但长期来看结论有可能逐渐反转，这是长周期影响和目标设定的问题。此外，独立的实验条件、统计置信度等问题都是做 A/B 测试需要考虑的。

杨震原表示，企业应充分意识到 A/B 测试的优势和缺陷，对目标选择适合的评估方法。比如战略型决策，需要专家角色进行长期的思考；很多细节的决策，如果能做 A/B 测试，要尽量做 A/B 测试，并且要关注到量化分析的执行能力，真正做到数据驱动科学决策。