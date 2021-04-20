主播薇娅：资本和流量并不能雪中送炭，大家对网红经济仍有偏见

4 月 20 日晚间消息，作为两大国内电商头部主播，薇娅、李佳琦齐亮相博鳌亚洲论坛 2021 年年会。在会议期间，薇娅接受了媒体采访，聊到了自己对现阶段直播行业发展的体会，以及对于流量和资本的看法。

“网红经济就是信任经济，大家对其仍有偏见”

在采访中，薇娅透露，近几年被问得最多的问题就是，你觉得直播这个风口它能持续多久？你有没有可能会做别的事情？

她坦言，当下真的想把当下的事情做好，脚踏实地做事情。比如希望直播间能更专业，对消费者能更负责。

对于自己能红多久，她表示，“应该会一直红下去吧，说实话，我从来没觉得自己有多红，这是实话。”

至于网红经济，在她看来，更多认为是信任经济。用户消费会基于信任，而主播需要思考的是，怎样维护这个信任，让用户沉入进来。

“现在大家对网红经济，还是有一些偏见的。”薇娅表示，有人可能觉得消费者是因为你这个人才来买你的产品。“但我觉得并不是，来看我直播的人，可能更多是因为产品来看。人可能只是一方面。”

“曾找国际到合作被拒，今天直播终于熬出来了”

2016 年的时候，就有人问薇娅：如果有新主播进来，你会有压力吗？

当时薇娅的回答是“那肯定有压力”。

后来经历了 2017 年、2018 年间直播不被人认可就到认可的过程，薇娅坦言，还蛮开心有那么多人来加入直播，起码会觉得直播终于“熬出来了”，在所有人眼里，直播是一个风口了，会看到各行各业的人都参与直播。

薇娅透露，自己在 2017 年的时候，直播美妆，找了一个国际大牌想要合作，结果对方反馈不想上直播间，品牌需要调性。

“那时候我心里很难受。我说什么时候直播一定要走到所有的品牌中间，但今天我觉得做到了。”

“入行到现在选品方面有三大变化”

从入行到现在，薇娅在选品方面的变化也非常大。从最开始垂直于服饰领域的主播，到后来拓展品类，做零食节、美妆节、生活节，这是第一个大的改变。

第二是选品更加多元化。可以卖电影票、买火箭发射服务等。薇娅表示，其实卖火箭发射服务，更多是做一个航空航空的科普。

第三，薇娅认为自己变得更加专业了，不再以主播个人来选品，而是需要一个专业的团队，有专业做食品领域的，专业做美妆领域的，专业做电器领域的团队。

“其实直播这个行业不是突然间起来的，它是一个零到一的过程。”

“资本和流量只能锦上添花，不能雪中送炭”

作为头部主播，薇娅身上有很强的流量聚集效应。谈到对流量的看法，她认为，其实流量不代表一切，不能以流量来衡定任何标准。

至于资本，对于直播行业来说，也只能是锦上添花，不可能雪中送炭。流量也是一样的。

她认为，流量固然重要，但如果有大量的流量进来，你留不住，也是比较可怕的。“对我来讲，可能更重要是要维护好现在的粉丝群体，基于别人对你的信任，做现在该做的事情，可能自身的提升更重要。”

“国货变了！开始更关注产品本身”

谈到对行业的观察，薇娅认为，新国货时代到来了，越来越多的年轻人喜欢买国货的东西，甚至变成了一个潮流。

而现在的国货品牌也越来越注重品质了，且向着多元化、国际化发展，很多国外的朋友也会买国货。同时，中国的传统文化也在被接入美妆、手机壳、服饰等方面。“我觉得国货的拓展性非常大，我们现在直播领域也越来越关注国货这个方向。”

“国货现在不仅仅是中国制造，而是智慧的创造。” 她表示。