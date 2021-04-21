判了，“薇娅严选”实际与主播薇娅无关，已构成不正当竞争

IT之家 4 月 21 日消息 据杭州滨江法院发布，引发热议的薇娅诉“薇娅严选”不正当竞争案在杭州滨江知识产权大厦二楼滨江法院巡回审判庭落下帷幕，“薇娅严选”一审被判构成不正当竞争，应承担停止侵权、赔偿损失、赔礼道歉、消除影响的民事责任。

说起“薇娅”大家一定不陌生，作为全国淘宝直播卖货的一姐，有着数以万计的粉丝。近期，不少抖音用户在抖音卖货平台上发现了“薇娅严选”这个账号，里面也有不少优惠信息。

那么问题来了，“薇娅”和“薇娅严选”是一回事么？实际上，“薇娅严选”公司似乎和主播薇娅没有关系！

IT之家获悉，2020 年 12 月，主播薇娅及其所属的谦寻（杭州）文化传媒有限公司以不正当竞争为由将薇娅严选（广州）供应链管理有限公司（简称薇娅严选公司）诉至滨江法院，请求判决“薇娅严选”停止侵权、赔偿损失。

答辩期间薇娅严选公司提出管辖权异议。滨江法院依法裁定驳回。薇娅严选公司提出上诉。杭州中院予以维持。

随后，薇娅及所属公司提出申请行为保全。2021 年 3 月 9 日，滨江法院就行为保全进行听证，并作出行为保全裁定，裁定薇娅严选公司立即对抖音账号“薇娅严选”进行删除或更改昵称与个人介绍，且新昵称及个人介绍不得含有“薇娅”字样。

3 月 26 日，该起案件在巡回法庭公开开庭审理。

法院经审理后认为：

原告薇娅、谦寻公司对艺名“薇娅”的大量、持续使用及宣传，在直播销售及互联网领域内，消费者已经将“薇娅”艺名与薇娅建立了紧密的市场联系，具有极高的知名度。原告薇娅与原告谦寻公司签署《独家主播经纪合同》，授权原告谦寻公司使用其艺名“薇娅”，并享有艺名“薇娅”商业使用的合法权益。经过原告薇娅、谦寻公司对艺名“薇娅”长期、持续的使用及推广，艺名“薇娅”对于薇娅和谦寻公司已不仅仅起到作为艺名的作用，同时还具有了识别商品及服务来源的作用。因此，艺名“薇娅”既属于薇娅的姓名，具有人格权属性，其也因作为薇娅与谦寻公司经营活动中的商业标识，具有商品化权益，具有人格权和财产权双重属性，同时受《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国反不正当竞争法》保护。

因抖音“薇娅严选”账户经营主体认证为被告薇娅严选公司，且抖音认证需提供相应的法人信息并由平台进行相关审核。薇娅严选公司未进行答辩及未提供相反证据的情况下，滨江法院认定被告薇娅严选公司系抖音“薇娅严选”账户的经营者。

被告薇娅严选公司在其经营的抖音“薇娅严选”账户中，设置的昵称、头像及个人简介包含“薇娅”字样，该行为属于在生产经营过程中大量、突出使用“薇娅”或其企业字号的情形。被告薇娅严选公司通过抖音认证的方式，将企业字号显示于抖音“薇娅严选”账户中，误导相关公众以为被告薇娅严选公司与抖音“薇娅严选”账户具有对应关系，属于对企业字号在互联网平台上的使用。

被告薇娅严选公司实际在抖音中经营直播销售业务，与原告薇娅及谦寻公司的经营范围相同或类似。且被告薇娅严选公司成立时间晚于艺名“薇娅”具有极高知名度时间，其仍将含“薇娅”的“薇娅严选”注册为企业字号，具有极大的攀附“薇娅”知名度的主观故意，意欲利用“薇娅”的声誉和社会影响力谋取不正当的竞争优势；该行为客观上容易使相关公众误认为其与薇娅或承担薇娅选品职能的谦寻公司具有某种关系，构成混淆。

被告薇娅严选公司的企业字号及抖音账号包含“薇娅”字样，一方面会使相关公众错误认为被告薇娅严选公司与原告薇娅、谦寻公司存在特定联系；另一方面会使本意欲访问薇娅抖音账号的相关公众在看到被告薇娅严选公司的“薇娅严选”账号后访问该账号，在点击量与经营利益具有直接关系的情况下，这一情形无疑会为被告薇娅严选公司带来利益。

综上，被告薇娅严选公司未经原告薇娅或谦寻公司的许可，擅自在企业字号中使用“薇娅”字样并在抖音账户中使用“薇娅”字样与其企业字号的行为构成不正当竞争，应承担停止侵权、赔偿损失、赔礼道歉、消除影响的民事责任。

滨江法院依法判处被告薇娅严选公司立即停止使用含有“薇娅”字样的企业字号并变更公司名称登记；立即停止在其生产经营活动中使用“薇娅”字样的其他不正当竞争行为（包括在其运营的抖音账号中昵称、头像、个人简介中使用“薇娅”字样）；在《南方都市报》刊登声明，公开向原告薇娅赔礼道歉，为原告消除影响；赔偿原告经济损失 30 万元及原告为制止侵权的合理开支 10.1 万元。

近年来，杭州网红直播经济发展迅速，相关纠纷也呈现上升趋势，本案就属于在经营过程中不当使用他人有一定影响的姓名进行不正当竞争，构成侵权。

对于此类侵权案件，法官建议：

1. 强化权利保护能力，维护自身合法权益。平台方或主播方提前作好“姓名、艺名、人格形象”等商品化的整体布局，在授权、制止侵权各环节全链条强化知识产权保护意识和能力。要注重证据意识，重点保存好关键性节点证据，在一方严重违约或侵权时，及时拿起法律武器，维护自身合法权益。

2. 强化行业监督管理，促进产业健康发展。在网络时代，红人的姓名、艺名、人格形象尤其具有商业价值。主管部门、行业协会加强对行业不规范行为的监管，营造以自由、平等、合法为基本价值导向的行业氛围，在促进流量迅速转化变现的同时让红人的流动更加顺畅。