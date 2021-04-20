AMD 发布肾上腺素 21.4.1：提供多种可定制化安装选项，支持 PlayReady AV1 解码

IT之家 4 月 20 日消息 根据 AMD 官方的消息，AMD 今日宣布推出新版 AMD Radeon 显卡软件套件 —— AMD Radeon Software Adrenalin 21.4.1，可提供多种可定制化安装选项、增强录制和串流功能、支持 PlayReady AV1 解码以及更多稳定新特性。

IT之家了解到，AMD Link现可允许用户从一台 Windows PC 连接至本地游戏 PC，甚至也可以从包括手机、平板电脑或是电视在内的几乎任何地方进行远程游戏。新版驱动还简化了用户 UI 界面，进一步增强 Radeon 游戏玩家常用的众多实用功能，其中包括可定制化安装选项、简化录制和串流工具，帮助用户可以轻松捕捉和分享每个令人难忘的游戏瞬间。

AMD 首席游戏解决方案架构师 Frank Azor 表示：“一直以来玩家们都渴望非凡的 AAA 游戏、电竞游戏和多人游戏体验，而提供强大的硬件也仅仅只是完成这一目标的一半。随着新版 AMD Radeon Software 的发布，我们的目标是帮助玩家充分释放 AMD 游戏系统的潜力，使他们能够完全沉浸在美丽、超现实的世界之中，轻松分享他们的全新游戏过程和胜利，并根据自身喜好定制游戏体验、找到与朋友游玩的新方式。”

游戏响应更迅速、视效更生动以及更完整的体验

AMD Radeon Software 可充分释放 AMD 游戏体验的潜力，旨在为游戏玩家提供更快的游戏响应速度、更生动的视效以及更完整的游戏体验。包括 AMD FreeSync、AMD Radeon Anti-Lag 以及 AMD Radeon Boost 等在内的强大功能可带来超高帧数以及更低游戏延迟，同时 AMD Radeon Image Sharpening 和 AMD FidelityFX 开发者工具则可进一步实现令人难以置信的沉浸式、高视效游戏体验。在此基础上，AMD Radeon Software Adrenalin 21.4.1 还提供了一系列新功能及优化，其中包括：

· AMD Link – 一款可将平板电脑、手机或电视连接至游戏 PC 的免费应用程序，而现在也可支持另从一台 Windows PC 进行连接，帮助用户可以从几乎任何地方用任何设备屏幕进行远程游戏。新版 AMD Link 游戏功能还允许用户邀请朋友从另一个 AMD Radeon 系统连接至他们的 PC，以进行本地多人或分屏游戏。AMD Link 还可提供最大 144 FPS 游戏、更高的串流带宽选项，支持 5.1 环绕立体声，同时可为 CS：GO减少高达 60% 的串流延迟。

· 简化用户界面 – 为了响应各大社区的用户反馈，新版驱动软件带来了多个可定制的安装选项。玩家可以选择进行完整安装、精简安装或仅安装空间占用最小的驱动程序。另外，本次更新还进一步优化了搜索栏，以及在游戏标签上显示游戏状态等等。

· 优化性能参数和调整 – 用户现在可以仅通过一个选项就能查看包括 Radeon 显卡和锐龙处理器在内的性能参数，其中包括 CPU 使用率、时钟速度、温度、电压、功耗以及风扇转速，从而更好地优化系统性能和功效。

· 增强录制和串流功能 – 新版 AMD Radeon Software 已在同一选项卡下集成了所有录制和串流设置，并增强了场景编辑器的实用性，改进了排序和标记功能，以及一个可以帮助新手用户更容易使用串流功能的教程。

· Color Deficiency Correction 该可定制选项可以帮助三类色觉缺陷用户（红色盲、绿色盲、蓝色盲）以更生动的细节体验游戏，同时不会对性能产生任何影响。

· 支持 Microsoft® PlayReady AV1 解码 – 支持开源、免费版 PlayReady AV1 硬件加速解码、适用于 AMD Radeon RX 6000 系列显卡，以保证高质量、受保护的内容。

· AMD Crash Defender– 一个全新且稳定的新功能，确保系统能够保持正常运行，在特定的场景中可以实现保留数据并在潜在的系统挂起或崩溃中完全恢复。当 Radeon Software 搭配 AMD Bug Report 工具一起使用时，还可为用户所提交的问题上传更完整的图像信息，以便 AMD 支持团队可以更快的解决问题。

新版 Radeon Software 现已开放下载

新版 AMD Radeon Software Adrenalin 21.4.1 已于今日在 AMD Drivers and Support 页面开放下载