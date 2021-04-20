L3 级自动驾驶量产，WEY SUV 摩卡预售，17.98-22.08 万元

IT之家 4 月 20 日消息 根据长城汽车官方的消息，WEY 品牌旗下全新中型 SUV 摩卡正式开启预售，预售价 17.98-22.08 万元。当前版本的摩卡车型支持准 L3 级自动驾驶功能，而搭载激光雷达的摩卡特醇版将实现 L3 级自动驾驶，并将于 11 月正式交付。

IT之家了解到， 在智能化方面，摩卡搭载全球领先的高通第三代骁龙汽车座舱平台、5G-V2X 智能互联技术、车规级全固态激光雷达、AR-HUD 以及 OTA 等丰富的科技配置。高级自动驾驶突出表现力、丰富的音视频互联网生态服务、智能语音 / 手势控制多模交互、智慧加油 / 无感支付等等创新功能体验也已经在摩卡上实现。

咖啡智能致力于实现 L3 + 级自动驾驶，支持高速公路、城市快速路、泊车等高频用车场景的全自动驾驶功能。目前，咖啡智能已搭载 Mobileye EyeQ4 视觉芯片，为智能驾驶赋能精准识别、智能感知能力，未来还将通过 OTA 空中升级方式更新不同天气、不同路况的驾驶模式。在咖啡智驾 “331 战略”指引下，中国首个全车冗余的 L3 级自动驾驶即将步入用户现实生活中。

官方表示，可拓展架构是自动驾驶系统的设计亮点，咖啡智能支持 OTA 将 L3 升级迭代到 L4 乃至更高等级的自动驾驶。而基于咖啡智能打造的智能汽车也将通过人脸识别实时监测驾驶员疲劳、分心状态，自动切换驾驶模式，为驾驶安全保驾护航。