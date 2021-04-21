苹果春季新品发布会一文汇总：M1 主宰 iMac 和 iPad Pro，价格惊喜

北京时间 4 月 21 日凌晨 01:00，苹果在线上举行了今年的春季新品发布会，本次发布会推出了不少新品，包括全新设计的 iMac、iPad Pro、跳票多次的 Airtag 追踪器、Apple TV 4K 等等。

由于发布会一如既往是在深夜，为了让没有熬夜的小伙伴快速了解本次苹果春季新品发布会的干货，IT之家特地将发布会的内容汇总给大家。

首先IT之家将本次发布会的核心看点列举如下：

Apple Card 推出了 Family 服务；

博客服务页面经过了全新设计；

Phone 12 和 iPhone 12 mini 带来了全新的紫色外观；

苹果 AirTag 追踪器终于发布了；

新款 Apple TV 4K 发布，Siri 遥控器焕然一新；

搭载 M1 芯片、重新设计的 iMac 发布；

搭载 M1 芯片的全新 iPad Pro 2021 发布。

下面我们对这些看点进行更详细的介绍。

一、Apple Card Family、播客和紫色的 iPhone 12 系列

1、Apple Card Family

发布会的开场，苹果 CEO 蒂姆・库克照例分享了苹果在碳中和、环保方面取得的新成果后，就宣布了第一项内容：Apple Card Family。

Apple Card Family 是苹果信用卡 Apple Card 的新服务，该服务允许用户通过 iCloud 家庭共享功能与其他家庭成员共享同一张 Apple Card，同时允许配偶和伴侣共享及合并两人的信用额度，建立双方平等的信用额度。

共享给家庭成员后，持卡人可以追踪家庭成员在《钱包》应用上的支出，持卡人也可以为每个受邀用户设置支出限额。启用此功能后，Apple Card 持卡人可以与 13 岁或 13 岁以上的家庭成员共享，并且会有专门的选项供父母控制孩子的支出。

2、全新页面设计的《博客》App

苹果对自家的《博客》App 进行了全新的页面设计，更改设计之后的《博客》页面更加精美实用，同时用户可以更方便地进行关注和分享。同时苹果还推出了播客频道，方便用户发掘喜欢的创作者。

另外播客还加入了订阅服务，开启订阅后，用户不但能解锁新内容，还可以享受无广告收听、提前访问等额外福利，订阅服务将在 5 月份于 170 多个国家和地区同步推出。

3、紫色的 iPhone 12 和 iPhone 12 mini

除了上面两项，库克还宣布了一个意外惊喜：iPhone 12 和 iPhone 12 mini 将于 4 月 30 日开始推出新的紫色版本，本周五开始预购。

全新的紫色外观漂亮地突出了 iPhone 12 的平坦的铝制边框，与精密研磨的背面玻璃完美配色。

紫色的 iPhone 12 和 iPhone 12 mini 将从 4 月 23 日星期五开始预购，4 月 30 日星期五开始供货。顾客还可以使用新的 MagSafe 皮套或深紫罗兰色皮套、卡普里蓝、开心果、哈密瓜或紫水晶色的硅胶套或亚利桑那州的皮革钱包来补充他们的 iPhone，所有这些都可以从今天开始订购。

二、苹果 AirTag 追踪器终于发布

发布会第一款新品是此前盛传已久的 AirTag 追踪器，这是一种类似 Tile 的蓝牙追踪设备，旨在附在钥匙和钱包等物品上进行追踪，让你在“查找我的”应用程序中直接找到它们。

AirTag 是用于固定在背包、行李和其他物品上的配件。任何像 iPhone 12 这样的 U1 设备都可以用于精确查找，引导你直接找到你要找的物品。结合视觉、触觉和音频反馈，AirTag 旨在使追踪你的东西变得简单。

这些 AirTag 追踪器可以用定制的刻字进行个性化设计，包括表情符号。AirTag 每件起价 29 美元，四件套起价 99 美元。网上订单本周五开始，AirTags 将于 4 月 30 日正式开售。

三、新款 Apple TV 4K 发布，Siri 遥控器焕然一新

苹果今天还发布了第六代 Apple TV 4K 电视盒子，在保持相同设计的同时，还配备了功能更强大的 A12 仿生芯片，新的 Siri 遥控器等。

在 A12 仿生芯片加持下，全新 Apple TV 4K 现在可以运行 App Store 和 Apple Arcade 中的所有游戏。借助 AirPlay 中的高帧频支持，用户可以将 iPhone 12 Pro 上拍摄的视频以 60 fps 的杜比视界画质全屏投屏在新的 Apple TV 4K 上观看。

此外，通过创新的色彩平衡技术，Apple TV 4K 现在可与 iPhone 及其先进的传感器配合使用，以提高电视的图像质量。

另外，Siri 遥控器也进行了完全重新设计，支持新的触控板和 100％可回收铝材质。新的 Siri 遥控器还搭载了一个电源按钮，可控制电视的电源，同时还具有静音功能。

四、搭载 M1 芯片、重新设计的 iMac

1、新的 iMac

今天发布会的第一个重头戏是搭载 M1 芯片、重新设计的 iMac。

新款 iMac 采用了全新的设计，并有一系列引人注目的颜色选择。iMac 的整体体积减少了 50% 以上，现在只有 11.5mm 薄，看起来比过去简洁、轻薄太多，是完全不一样的设计。

iMac 采用 24 英寸 4.5K 显示屏，边框更窄，它的底部仍然有一个大下巴，但显示屏的后部现在是平的，而不是弯曲的。其设计仅比之前的 21.5 英寸机型略大，并提供 True Tone 和抗反射涂层。

24 英寸 iMac 是在使用英特尔芯片多年之后，第一台采用苹果自己的 Mac 定制 Silicon 处理器 M1 芯片的 iMac。CPU 性能比以前的 21.5 英寸 iMac 快 85%。GPU 性能比之前 21.5 英寸机型中的最强独立显卡快 2 倍。

新款苹果 iMac 上，摄像头和麦克风得到了明显升级，它现在有一个 1080p 的分辨率和一个更大的相机传感器，该摄像头可与 M1 的神经引擎配合使用，以提高视频通话质量。还有一个录音室质量的麦克风阵列以及空间音频支持。

全新 iMac 在背部提供了四个 USB-C 端口，其中两个支持 Thunderbolt，另外耳机孔被放在了机身背面。新 iMac 还有一个全新设计的磁性电源线，可以连接到机身背面，有点像旧的 MagSafe 线。

还有就是，现在以太网线缆可以连接到电源 Dock 上，有助于提高桌面的整洁度。

由于 M1 芯片的效率，iMac 采用了完全重新设计的冷却系统。新机型有“两个小风扇”，取代了上一代 iMac 的“笨重的热系统”。

现在苹果中国官网已经上线展示新款 iMac ，根据配置不同售价为 9999 元、11499 元、12999 元。

M1 芯片 8 核中央处理器，7 核图形处理器，8GB+256GB 售价 9999 元，带妙控键盘。

M1 芯片 8 核中央处理器，8 核图形处理器，8GB+256GB 售价 11499 元，带两个 USB 3 端口、千兆以太网端口、带有触控 ID 的妙控键盘。

M1 芯片 8 核中央处理器，8 核图形处理器，8GB+512GB 售价 12999 元，带两个 USB 3 端口、千兆以太网端口、带有触控 ID 的妙控键盘。

2、全新的 Magic Keyboard

和新款 iMac 一起推出的还有全新设计的 Magic Keyboar、新的 Magic Mouse 鼠标和 Trackpad 触控板。

其中最突出的是新款 Magic Keyboar 键盘，它的设计比过去更圆润，具有新的颜色，更支持 Touch ID，可以用指纹解锁 iMac。这款 Magic Keyboar 甚至还加入了表情符号、搜寻引擎，请勿打扰和锁定 Mac 的按键。

五、搭载 M1 芯片的 iPad Pro

本次春季新品发布会还有一款重磅新品，就是全新 2021 款的 iPad Pro。新款 iPad Pro 最大的改变就是搭载了 M1 芯片。

1、搭载 M1 芯片

没错，全新 iPad Pro 上搭载的 M1 芯片，就是和新 MacBook Air、MacBook Pro 和 Mac Mini 同款的 M1 芯片！

苹果公司表示，与上一代产品相比，新 iPad Pro 的 M1 芯片的性能提高了 50%，比 2010 年的 iPad 快了 1500 倍。M1 芯片集成的 8 核 GPU 的图形处理速度比上一代产品快 40%。

这样的性能加持下，无论是构建复杂的增强现实模型，还是以高帧率畅玩各类主机级画质的游戏，在 iPad Pro 上都轻轻实现。

2、基于 mini-LED 的 Liquid 视网膜 XDR 屏

全新 iPad Pro 另一个重要升级是屏幕，正如此前传闻中的那样，12.9 英寸的新 iPad Pro 用上了 mini-LED 屏幕，苹果称之为 Liquid 视网膜 XDR 屏。

具体来说，12.9 英寸 iPad Pro 的这块屏幕拥有极致的动态范围表现，对比度高达 1000000:1，能呈现出栩栩如生的画面细节，同时全屏亮度高达 1000 尼特，峰值亮度高达 1600 尼特。此外像 P3 广色域、原彩显示和 ProMotion 自适应刷新率这些先进的显示技术也都支持。

同时，这块屏幕采用了 10000 颗 mini-LED，这 10000 多颗 mini-LED 被划分为 2500 多个局部调光区。根据屏幕显示内容的不同，每个调光区都可以精确调节亮度，从而实现 1000000:1 的惊人对比度。

至于 11 英寸的 Liquid 视网膜屏，采用的仍然是 Liquid 视网膜屏。

3、其他看点

iPad Pro 还首次提供 2TB 存储选项和高达 16 GB 的 RAM。蜂窝 iPad Pro 现在支持 5G 连接，可实现超快的数据传输速度。

同时，iPad Pro 还搭载了 USB Type-C 的 Thunderbolt 端口，并支持更多附件，带宽最高提高 4 倍。这意味着 iPad Pro 现在可以以完整的 6K 分辨率驱动 Apple Pro Display XDR。

新款 iPad Pro 还升级了相机系统，用于摄影和增强现实用例。前置摄像头现在是一枚 1200 万像素超广角镜头。对于 FaceTime 通话，新的超广角摄像头现在会自动平移，以使人员在房间中移动时保持在画面中。

除了新的 iPad Pro，苹果还为 Magic Keyboard 配件更新了新的白色选项。

4、售价

现在国行版 M1 iPad Pro 已上架苹果官网，11 英寸版本为 Liquid 视网膜显示屏，国内售价 6199 元起；12.9 英寸版本为 Liquid 视网膜 XDR 显示屏，国内售价 8499 元起。预购将于 4 月 30 日开始，5 月下旬开始供应。

具体售价如下：

11 英寸 iPad Pro 128GB 售价 6199 元，256GB 售价 6999 元，512GB 售价 8599 元，1TB 售价 11799 元，2TB 售价 14999 元。

11 英寸 iPad Pro 蜂窝版 128GB 售价 7399 元，256GB 售价 8199 元，512GB 售价 9799 元，1TB 售价 12999 元，2TB 售价 16199 元。

12.9 英寸 iPad Pro 128GB 售价 8499 元，256GB 售价 9299 元，512GB 售价 10899 元，1TB 售价 14999 元，2TB 售价 17299 元。

12.9 英寸 iPad Pro 蜂窝版 128GB 售价 9699 元，256GB 售价 10499 元，512GB 售价 12099 元，1TB 售价 15299 元，2TB 售价 18499 元。

六、总结

本次苹果春季新品发布会虽然没有新款 iPhone，但整体干货还是比较多的。IT之家最大的感受是 M1 芯片“杀疯了”，全新设计的 iMac 和新款 iPad Pro 都打在了苹果自家的 M1 芯片，并实现了性能的飞跃，特别是 iPad Pro 打在 M1 芯片属实有些意外，这不禁让人遐想，未来 iPhone 是否也会采用 M1 芯片呢？貌似不是不可能，届时苹果将实现从芯片到系统的“统一架构”，整个生态的无缝体验又会更上一层楼。