欧盟拟收紧 AI 应用监管规则：违规公司或面临相当于营收 6% 的罚款

北京时间 4 月 21 日早间消息，据报道，欧盟委员会定于周三公布的一份修订文件显示，如有公司违反欧盟规则使用被禁止的人工智能（AI）应用，则可能面临最多相当于其全球营业额 6% 的罚款，高于此前提议的 4%。

批评人士称，人工智能技术会造成有害的社会影响，可能会被威权政府用作社会控制的工具，而修订后的人工智能规则可能有助于欧盟带头监管这种技术。另一方面，支持人士则将人工智能技术视为经济增长的引擎。

修订草案称，违规公司如果使用人工智能应用严重扭曲人们的行为、剥削弱势群体、或在社会评分中使用有偏见的数据，则有可能会被处以最高 3000 万欧元或相当于其全球营收 6% 的罚款。与此同时，如果公司向当局提供不正确或误导性的信息，则可能会被处以最高相当于营业额 2% 的罚款。

欧盟修订后的规则承认，面部识别会对人们的权利和自由构成威胁，但称其可被用于搜索失踪儿童或罪犯，以及在发生恐怖袭击的情况下发挥作用。这种技术的使用应该得到法院或独立行政机构的授权，并在时间和空间上受到限制。

最近几个月以来，公民权利和数字权利组织一直都在发声，敦促当局禁止面部识别系统等生物识别大规模监控工具，原因是担心隐私和基本权利会因此面临风险，并被专制政权滥用。

欧洲技术负责人玛格丽特・韦斯蒂奇（Margaret Vestige）将于周三宣布这些规则草案。在未来几个月时间里，欧盟各国和欧洲议会将就这些规则草案展开磋商，然后才能生效。