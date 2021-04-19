百度 CTO 王海峰：5 年内将培养 500 万 AI 人才

IT之家 4 月 19 日消息 根据中国新闻网消息，博鳌亚洲论坛 2021 年年会正在召开。在今日举行的“后疫情时代的人工智能”分论坛上，百度 CTO 王海峰分享了他在融合创新、人工智能应用等方面的观点。他同时透露，百度未来五年要培养 500 万人工智能方面的人才，帮助人们更了解人工智能。

他表示，“现在深度学习要用庞大的算力，要用很多的数据，其实很多科学家也在研究小样本、低能耗的人工智能技术，包括量子计算。如果量子计算出现突破，我相信会对计算架构带来根本性的变化，会影响人工智能的发展。”

IT之家获悉，目前的手机芯片很多搭载专门的 AI 运算核心，可用于语言识别、图像处理等方面。王海峰表示，未来人工智能领域越来越多的融合会出现，人工智能技术发展到今天，从科学研究的角度，面临的问题越来越复杂，也越来越难。但从应用的角度，门槛却在越来越降低，更多的人可以不关心核心的人工智能算法，甚至不了解这个算法，但是如果有一个好的平台，和现成的模型库，就可以直接应用这些平台和模型库来解决自己的应用问题，进而更快推进产业智能化。

此外，王海峰还表示，根据百度制定的 AI 人才培养计划，未来五年会培养 500 万人使用 AI。