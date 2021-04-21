游戏版号难以获得，大宇拟出售北软剩余股份及《仙剑》IP

IT之家 4 月 21 日消息 据台媒和港媒报道，因大陆游戏版号取得困难，大宇资讯昨日宣布计划以交易总价不低于新台币 22 亿元（约人民币 5 亿元）出售旗下子公司软星科技（北京）49% 股份及《仙剑奇侠传》IP（内地）。

IT之家了解到，由于游戏版号收紧，大宇资讯于 2019 年申请的《大富翁十》及 2020 年申请《轩辕剑柒》两款游戏至今仍未取得发行版号。

大宇表示，面对高额的开发成本及换代速度极快的游戏市场，版号下发延宕对厂商来说是非常有压力的，游戏主力市场也需要调整脚步。

据称，大宇目前已分别委托信赖第三方机构出具鉴价报告及价格合理性意见书，预计将以交易价格合计总价不低于新台币 22 亿元转让北京软星股权及仙剑 IP（仅限大陆地区），或将仙剑 IP（大陆地区）以长期独家授权方式授权予第三方。

大宇强调，由于疫情影响及未来市场的不确定性，此次交易最终决定及执行方式将会另行公布。此外，官方还透露了仙剑 IP 营收数据。该系列作品营收占比自 2018 年的 59.04%、2019 年 39.55%，已降至 2020 年 28.54%，官方认为出售影响不大。

IT之家曾报道，根据大宇 2021 年的运营计划，旗下单机大作《仙剑奇侠传 7》预计将于今年第三季度面向全球正式发售，休闲单机游戏《仙剑客栈 2》将在 9 月推出，手游《明星志愿 - 璀璨星恋》将于 3 月推出。

此外，《仙剑奇侠传》电视剧（2005 年胡歌、刘亦菲、刘品言、安以轩、彭于晏版本）剧本已完成且已获得大陆版号，即将翻拍（腾讯执手），另外还有 2 部网络大电影、3 部电视剧将授权。