Firefox 火狐浏览器 88 发布：隐私功能进一步增强，优化 Linux 触摸板体验

IT之家 4 月 21 日消息 Firefox 火狐浏览器 88 版本现已发布，该版本主要在用户隐私方面进一步强化，禁止了网站使用 Window.name 属性来跨网站跟踪用户。

IT之家了解到，Window.name 属性可设置或返回存放窗口的名称的一个字符串，在同一个窗口中，所有页面共享同一个 Window.name，这也就给了许多网站窥探用户隐私的机会。

而在 Firefox 88 中，浏览器将在网站之间导航时自动清除 Window.name 属性。

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更新内容如下：

New：

PDF 表格现在支持在 PDF 文件中嵌入 JavaScript，一些 PDF 表格使用 JavaScript 进行验证和其他交互功能。

Print 更新：Margin units 现在已 localized。

Linux 版支持使用触摸板进行平滑的捏合缩放。

为了防止跨网站的隐私泄露，Firefox 现在将 window.name 数据隔离到创建该数据的网站。了解更多

Fixed：

Screen readers 不再错误地阅读网站在视觉上隐藏的内容，如谷歌帮助面板中的文章。

各种安全修复。

Changed：

如果用户在过去 50 秒内已经在同一网站的同一标签页中授予同一设备的访问权限，那么 Firefox 将不会提示用户访问麦克风或摄像头。此举减少了用户被提示授予设备访问权限的次数。

从 Url 栏的页面操作菜单中删除了 "Take a Screenshot" 功能。要截屏，可右击打开上下文菜单。也可以通过自定义菜单直接在工具栏上添加截图快捷方式。打开 Firefox 菜单，选择“自定义...”。

FTP 已被禁用，并计划在即将发布的版本中完全移除。

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