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Firefox 火狐浏览器 88 发布：隐私功能进一步增强，优化 Linux 触摸板体验

2021/4/21 8:51:26 来源：IT之家 作者：姜戈 责编：姜戈
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IT之家 4 月 21 日消息 Firefox 火狐浏览器 88 版本现已发布，该版本主要在用户隐私方面进一步强化，禁止了网站使用 Window.name 属性来跨网站跟踪用户

IT之家了解到，Window.name 属性可设置或返回存放窗口的名称的一个字符串，在同一个窗口中，所有页面共享同一个 Window.name，这也就给了许多网站窥探用户隐私的机会。

而在 Firefox 88 中，浏览器将在网站之间导航时自动清除 Window.name 属性

下载地址：点此下载

国际版下载地址：点此下载

更新内容如下：

New：

  • PDF 表格现在支持在 PDF 文件中嵌入 JavaScript，一些 PDF 表格使用 JavaScript 进行验证和其他交互功能。

  • Print 更新：Margin units 现在已 localized。

  • Linux 版支持使用触摸板进行平滑的捏合缩放

  • 为了防止跨网站的隐私泄露，Firefox 现在将 window.name 数据隔离到创建该数据的网站。了解更多

Fixed：

  • Screen readers 不再错误地阅读网站在视觉上隐藏的内容，如谷歌帮助面板中的文章。

  • 各种安全修复。

Changed：

  • 如果用户在过去 50 秒内已经在同一网站的同一标签页中授予同一设备的访问权限，那么 Firefox 将不会提示用户访问麦克风或摄像头。此举减少了用户被提示授予设备访问权限的次数。

  • 从 Url 栏的页面操作菜单中删除了 "Take a Screenshot" 功能。要截屏，可右击打开上下文菜单。也可以通过自定义菜单直接在工具栏上添加截图快捷方式。打开 Firefox 菜单，选择“自定义...”。

  • FTP 已被禁用，并计划在即将发布的版本中完全移除。

Developer：

  • 在网络面板中添加了一个新的切换按钮，可在 JSON 格式的 HTTP 响应和原始数据之间进行切换。

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关键词：火狐Firefox浏览器隐私Linux

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