Netflix 高管：付费订阅用户增长不及预期是受疫情影响

北京时间 4 月 21 日早间消息，美国视频流媒体服务提供商 Netflix 今日公布财报称，该公司 2021 年第一季度营收为 71.63 亿美元，比去年同期的 57.68 亿美元增长 24.2%；净利润为 17.07 亿美元，比去年同期的 7.09 亿美元增长 141%。

财报发布后，Netflix 联席 CEO 里德・哈斯廷斯（Read Hastings），联席 CEO 和首席内容官泰德・萨兰多斯（Ted Sarandos），首席运营官和首席产品官格雷格・彼得斯（Greg Peters），CFO 斯宾塞・纽曼（Spencer Neumann）和投资者关系副总裁斯宾塞・王（Spencer Wang）等公司高管出席了随后举行的财报电话会议，解读财报要点，并回答富达投资分析师 Nidhi Gupta 提问。

以下即为本次电话会议分析师问答环节主要内容：

Nidhi Gupta：公司去年一季度的付费订阅用户增长了 1600 万，而今年一季度的增长似乎不及公司自身和华尔街分析师的预期，可否请高管分析一下原因？

斯宾塞・纽曼：一季度的情况主要还是跟疫情有很大关系，疫情对于世界的影响依然很大，公司付费用户增长不多，也反映了整体发展趋势过程中的短期波动。去年全年公司付费用户增长了近 4000 万，很大一部分的增长出现了提前释放的情况。此外，由于疫情管控措施，我们的制作从去年起开始受到影响，虽然我们做出了一些调整，逐步恢复了这方面的工作，但是很多内容还是会被推迟到今年的晚些时候。这些情况让我们很难对每季度的付费用户增长数字做出非常准确的预测。我们在财报第二页也对比了近年来，公司内部对于用户数的预测与实际情况的偏差，因为是预测，所以肯定会有偏差，不管是预测多了还是少了。纵观过去五年，最大的预测偏差出现在过去五个季度，也就是疫情肆虐的这几个季节让我们对于预测很难掌握，不过关键是公司依然保持着健康的运营，包括每付费家庭内容观看量在一季度出现同比增长，用户流失率同比下降，整体业务依然在增长，从两年前的 1.5 亿用户，增长到目前 2.1 亿，接近 40% 的增长，跟过去几年的增幅类似，原因是用户从电视到流媒体转移的市场趋势没有变化，所以虽然会有造成短期增长波动的干扰因素，长期增长的趋势还是非常明朗的。

里德・哈斯廷斯：公司过去十年用户增幅都非常稳定，目前有些波动，我们也在问自己：“确定不是因为市场竞争吗？”因为我们最近的市场竞争态势还是趋于激烈的，但是当我们浏览不同的数据，包括不同地区的经营数据，竞争对手的业务拓展等等，我们看到的情况依然变化不大，公司的增长依然符合大的市场趋势，这也是我们非常有信心，竞争一直都存在，我们跟 Amazon Prime 的竞争已经超过 13 年，同 Hulu 的竞争已经持续 14 年，同电视的竞争也还在，但是我们没有探测到整体竞争态势方面的变化，一直很激烈，未来依然会非常激烈。

Nidhi Gupta：很高兴听到公司用户流失率出现下降，而且四季度和今年一季度在某些市场也有提价的动作，在目前的市场情况下，用户对于这些提价的吸收情况如何？

格雷格・彼得斯：我们看到的情况和过去两年类似，公司继续采取明智的投资策略，制作优秀且多样化的内容，为不同地区提供高质量的内容。公司还为提高产品体验增加了投资，让用户得到更多快乐和价值。如果这些方面我们做得好，就可以周期性地提高我们服务的价格。在提供娱乐价值方面，我们一直做得很好，在市场中具备非常大的竞争优势。

斯宾塞・纽曼：用户流失率方面，目前美国市场的流失率比提价前更低，同样的趋势也出现在其他我们刚刚提价的地区。

Nidhi Gupta：可否预测一下，当疫情得到更好控制之后，公司用户增长情况会有什么变化？

里德・哈斯廷斯：很不幸的是，由于疫情的变化，一些国家在过去的这一年里重启之后又重新封城，一些地区正在经历真正的危机时刻，当然美国比较幸运，不在这些国家之列。回顾数据，疫情最开始爆发的时候，用户数和观看量都有非常巨大的增长，不过在那之后，经历了多轮的封城重启，包括美国圣诞假期的防控，都没有对于用户数和观看量产生非常大和实质性的影响，所以对于未来的重启，或者再次封城，我们都不觉得有什么太大的影响，包括目前一些确诊病例数增长非常快的地方，我们都没有看到什么大的影响。

斯宾塞・纽曼：关于二季度的展望，我们看到的情况同一季度类似，二季度还会继续受到之前用户增长提前释放的影响，还会受到内容上线推迟的影响，另外，二季度也是传统意义的淡季，但是核心的数据还是非常不错的，也有业务重新加速成长的催化因素，所以长期来看，前景还是非常不错的。