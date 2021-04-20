Netflix 市场份额在缩减，但用户最想看十部剧中其仍占七部

北京时间 4 月 20 日晚间消息，据报道，Netflix 的在线视频市场份额正在缩减。这是上周发布的两份最新报告中的摘要。第一份报告来自 Parrot Analytics，这是一家评估在线电视剧观众兴趣的创业公司。根据 Parrot 的说法，2021 年第一季度，全球观众想看的原创剧，有一半来自 Netflix。

虽然 Netflix 仍然遥遥领先，但其市场份额已经在下降。两年前，观众想看的原创剧中，Netflix 占到了 64.6%。

在美国，下滑趋势更显著。Netflix 在原创剧需求中仅占 48.1%，首次跌落 50% 以下。（这也有可能跟今年一季度 Netflix 的产出更局限有关，但依旧不足以解释这两年的趋势。）

而另一份来自 Ampere Analysis 的报告也描绘了相似的情形。Netflix 在美国的订阅用户份额一年内下降了 31%。

当你阅读完这两份报告之后，你可能会相信一切都结束了。众人翘首以盼的 Netflix 谢幕时刻终于到来。传统媒体击退了搅局者，我们又可以继续回到崇拜《老鼠之家》的年代。

然而，这些数字真的代表了 Netflix 的谢幕吗？尽管对 Netflix 成为下一个技术垄断的担心未曾停止，但 Netflix 也从未成为人们使用的唯一在线视频网络。谷歌 —— 真正的垄断之一 —— 之所以可以垄断搜索领域，是因为它可以访问其所需的所有相关信息。谷歌用你一切的搜索记录来提高越来越出色的搜索结果，进而打造日益精湛的产品。

Netflix 永远无法访问每一部电视剧或电影。事实上，Netflix 可访问的节目类别正在减少，因为该公司正逐渐从发行人们爱看的节目的科技公司，走向制作独家内容的娱乐公司。现在，Netflix 确实成为了一家娱乐公司，但同时也不可能成为垄断。没有哪家公司可以垄断创造性，强如迪士尼也做不到。

Parrot 和 Ampere 的数据说明，曾经独霸市场的 Netflix 如今正面临各方竞争压力，有 Disney+、HBO Max、Peacock、Apple TV+、Paramount+、Discovery+，还有亚马逊和 Hulu 等等。观看在线视频的用户数量空前，而 Netflix 不是他们唯一的选择。

以下是第一季度观众最想看的剧集榜单。十部剧中，Netflix 占到了七部，而 Disney + 和亚马逊各有节目上榜。Disney + 甚至霸占了榜单第一、第二名。

数据没有给出答案的真正问题，其实是：份额的减少真的意味着用户对 Netflix 的兴趣也在减少吗？我们知道人们看的电视直播节目变少了，有线电视和卫星电视的用户也变少了。我们还知道，越来越多人在看越来越多的在线视频。

但是，随着人们放弃有线电视和卫星电视转而选择流媒体的时候，他们究竟是在多个平台上看在线视频呢，还是减少了 Netflix 上的观看时长？如果他们在 Netflix 上的观看时长变少了，那或许他们会取消订阅。对 Netflix 而言，这才是真正的坏消息。

Netflix 否认了这种说法。在最近的财报中，Netflix 表示，普通用户在 Netflix 上的观看时长正在增加。好消息是，Netflix 将在周二发布新一季度财报，届时我们可以了解更多。