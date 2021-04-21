【IT之家评测室】安全看得见：萤石智能视频锁 DL20VC 体验

今年 3 月份，萤石发布了型号为 DL20VC 的智能视频锁，首发价 1599 元，这是萤石在智能视频锁领域的又一力作新品，在功能上不仅支持 1080P 视频传感器，呈现高清画质，更是采用了两颗 850nm 红外补光灯，让这款产品实现了 3 米夜视能力。安全方面，新品采用了公安部认证的 C 级锁芯，支持虚位密码、防人力破解、防小黑盒破解等多重加密技术。

值得一提的是，去年 7 月份，IT之家曾带来萤石智能视频锁 DL20VS 评测，此次发布的 DL20VC 和 DL20VS 仅有一字之差，两款产品定位上并不属于迭代关系，更像是“Pro”和“Plus”之间的关系，从首发价来看，DL20VC 的性价比要更高一些，虽然用户数量、夜视距离以及存储容量都有相应的缩减，但实际上对于普通消费者来说，这些配置上的缩减基本不影响日常体验。

相应的，DL20VC 新品还加入了童锁功能，对于有小孩子的家庭来说，这项新功能格外适用。

关于两款产品之间的具体差异，可通过下图知晓：

一：包装及配件

和去年的 DL20VS 相比，新品 DL20VC 的包装要略小一些，配件方面包括前后面板、门扣板、锁体、方棒、锁芯包、感应卡 * 2、锂电池 * 1、干电池 * 3、钥匙 * 3、螺丝包、开孔模版等等。

萤石智能视频锁 DL20VC 的设计风格与 DL20VS 接近，细节方面略有变动。DL20VC 整体采用了纯黑配色，不过门把手以及面板部分采用了磨砂黑，而外包围则是类似钢琴烤漆的高亮黑设计，一暗一亮，形成了层次感分明的视觉反差，还是很有设计感的，通体黑色的设计也更加百搭。

尺寸方面，萤石智能视频锁 DL20VC 的三围尺寸分别为 399*81*172mm，官方表示产品适用于市面上大多数类型的门，当然，在购买之前，你需要给客服提供门锁尺寸、门锁照片，以便实现更好的定制化服务。

门锁室外部分的最上方，有一枚 水平 88° 垂直 108° 对角 144° 的广角摄像头以及一枚 PIR 人体感应报警传感器，可以实现异常徘徊即告警。

在摄像头下方两侧，还有两颗 850nm 的红外灯，这两枚灯让萤石智能视频锁 DL20VC 拥有了 3 米的夜视能力。

在摄像头下方，则是数字按键、感应卡区域，其中门铃和感应卡均印有标识，其余的数字按键在使用中则会自动点亮。门把手采用了传统的机械式设计，门把手顶部是指纹识别模块，开门方式和传统的门锁一致，当识别指纹之后，需要下压把手开门。

门把手下方是钥匙区域，为了保证安全，钥匙插孔被黑色的塑料板盖住，使用时需按压塑料板底部。实际上当你习惯指纹解锁之后，传统的物理钥匙基本是“吃灰”状态了，更多的，是当产品没电或者是忘记密码等情况下的一个备用解锁方案。

门锁的最底部，还有一个 Micro USB 接口，可通过电源、充电宝等为其应急解锁供电。

门锁的室内部分，上方是存放 10000mAh 容量电池的电池仓，用于视频供电，最下方三节干电池用于门锁供电。按照官方的说法，一次充满电，每天开门 10 次，视频警告触发 5 分钟的情况下，可持续使用四个月左右。备用电池（干电池）的门锁系统可连续开启 5000 次以上，正常可使用 6 个月左右。

二、安装

萤石智能视频锁 DL20VC 同样提供免费上门安装服务，通过萤石云 App 即可预约上门安装时间。上门安装之前，需要和师傅再次确认好门锁照片和尺寸。

售前客服

安装完成后，工作人员会验证门锁的每一个功能是否正常使用，同时指导用户如何操作，因此也不用担心安装完成之后遇到不会使用的问题。此外，工作人员还会主动打扫安装产生的垃圾，整个安装过程用户基本零参与，总而言之，萤石售前、售后以及安装服务绝对是产品的加分项。

▲萤石工作人员上门安装

▲门外部分

▲门内部分

三：使用体验

萤石智能视频锁 DL20VC 支持指纹（一握开）、密码、感应卡、机械钥匙、临时密码多种解锁方式，锁芯级别为“C”，支持防“小黑盒（即特斯拉线圈）”攻击，采用了支持国密算法的安全芯片，支持防试开自动锁定 (指纹 / 密码 / 卡 5 分钟内连续 5 次错误系统锁定 3 分钟）。

▲不同的开门方式

你可以通过下载萤石云视频 App 绑定产品，在该 App 内，你可以查看门锁的常开状态、电池状态、信号状态、实时视频、用户管理、临时密码等等。

这里需要强调一点，对于一些年老的长辈们来说，萤石云视频 App 功能过于丰富，设置、操作上可能会有些许的不方便，也有不少用户只想把萤石智能视频锁 DL20VC 仅作为一个简单的指纹识别门锁来使用，这是完全 OK 的。换句话说，即便是你不通过石云视频 App 绑定产品，也没关系，萤石智能视频锁 DL20VC 支持不联网的“单机”使用，诸如添加用户指纹、设置主用户等操作都可在本地进行。有人会疑问，这款产品没有屏幕，又是该如何操作呢？实际上很简单，萤石智能视频锁 DL20VC 提供了扬声器，你可以通过语音提示，按相应的数字按键进行设置和操作。

和萤石云视频 App 绑定之后，萤石智能视频锁 DL20VC 将获得更丰富的功能，比如「手机 App 看门前」、「智能人体侦测」、「家人开门录像提醒」、「门锁异常提醒」等等，这些系统，都将通过 App 推送到手机端。

这些功能都是免费的，比如门口路过行人、有人按门铃、开门等操作，都会在萤石云视频 App 的动态中显示，每一次操作，都会通过录像的方式记录，方便主人通过 App 查看回放。

以“门铃”功能为例，你可以将萤石智能视频锁 DL20VC 看作是一个支持远程视频通话的设备，当外卖小哥来到门前，点击门铃，你的手机端便会收到的“视频通话提醒”，你可以通过门锁上的那枚摄像头看到门外的一举一动，门锁上的扬声器和麦克风设备实现了双向的语音通话功能。每一次「按门铃」，门锁还都会将视频录制下来，提供「回看」功能。

▲部分增值服务截图

在萤石云视频 App 内，萤石还提供了一系列的增值服务，包括云存储、危机警告、智能识别、商铺夜间值守、人脸识别等等，有些功能还需要搭配萤石的其它智能设备一起使用。

以智能识别里的「门前徘徊警告」为例，俗话说害人之心不可有，但防人之心更不可无。生活中，诸如入室偷盗的新闻事件时有发生，一些更“专业”的小偷，在偷盗之前甚至还会进行“踩点”。萤石智能视频锁 DL20VC 可以很好的记录下这些行为，比如当门口出现戴口罩或者是戴帽子的可疑人物时，通过 AI 分析之后判别为可疑人物时，系统会自动推送消息给用户手机，方便用户第一时间知晓。当然，这套服务需要收费，智能识别 12 月价格 150 元，包括 600 次电话提醒和 10000 元的抢盗险，价格倒也不贵。产品也赠送了一个月的免费体验时间，用户完全先体验再决定是否购买。

另外一项比较贴心的功能，针对有小孩家庭的防误开和防自困功能，防误开功能开启很简单，在把手上有一枚锁定按钮，打开之后即可锁定门内把手，防止小孩误开门。大人要开门，将这个按钮按下去即可，稍显麻烦了一丢丢，但安全性大大提升。

防自困功能也比较好理解，就是小孩在门内不小心反锁了们，管理员在门外也可以通过指纹解锁的方式打开门。不过笔者对这个操作逻辑有些疑惑，管理员本身就具备指纹解锁的权限，这不应该原本就具备的功能吗？不过就体验来看，这两项功能的增加，确实让家庭的安全性实现了极大的提升。

写在最后：

就IT之家的体验来看，萤石智能视频锁 DL20VC 相较于去年 DL20VS 相差不大，考虑到价格，显然新发布的 DL20VC 性价比要更胜一筹。另外，或许是视频算法的升级，或许是 10000mAh 的大电池，总而言之，DL20VC 的续航能力有了更高级别的提升，同样的工作环境，同样的视频记录和检测频率，笔者体验了一整天的 DL20VC，电池电量竟然一点都没掉，这个表现远远超过了笔者的预期。

总的来说，萤石智能视频锁 DL20VC 确实是一款表现力十足的智能视频门锁产品，如果你家里已经有了萤石其它智能设备，买 DL20VC，不会错。