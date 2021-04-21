国星光电旗下实验室成功研制行业最高发光效率的量子点 LED 器件

IT之家 4 月 21 日消息 国星光电今日宣布，他们联合华南理工大学联合建立的广东省半导体微显示企业重点实验室的最新研究成果发表在国际著名期刊《ACS Nano》。

据介绍，该成果最终成功突破了量子点 LED 器件的发光效率瓶颈，刷新了同类器件最高发光效率行业纪录，有望加快该新技术的商业化进程，并巩固国星光电在 Mini/Micro LED 显示器件领域的技术优势地位。

IT之家了解到，量子点色转换技术是 Mini/Micro LED、OLED 以及 LCD 宽色域显示的共性关键技术，在超清显示、虚拟显示等新兴领域极具应用潜力。

据称，目前常用的硒化镉、钙钛矿等量子点的光致发光效率已超过 85%，高于传统稀土荧光粉材料，然而封装制成 LED 器件的发光效率普遍在 50-130 lm/W（理论效率＞200 lm/W），这一矛盾已困扰学界与行业多年。

因此， 国星光电提出直方通孔复合量子点色转换结构及其强化出光机制，利用湿法机械搅拌把量子点高效组装于粒径匹配的直方通孔结构，通孔结构被低折射率硅树脂填充，所形成折射率差异可抑制荧光光子在通孔内部硅树脂基材的传播，显著减少重吸收损耗。

得益于此，他们最终成功突破了量子点 LED 器件的发光效率瓶颈，获得超过 200 lm/W 的同类器件最高发光效率行业纪录（经 CNAS 认证第三方机构检测）。

▲图源：国星光电

▲论文封面、原理以及效率对比