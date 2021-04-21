一加京东签署三年战略合作，定下宏大目标

IT之家 4 月 21 日消息 4 月 21 日，一加手机与京东签订为期三年的战略合作协议，双方将围绕产品定制、产品供应、产品推广、营销渠道、IoT 多品类运营、售后服务等方面进行多维立体式合作，并制定了 2021 年一加手机与 IoT 产品在京东总成交额同比增长 300% 的短期目标，以及三年内复合年增长率 100% 的中长期目标。

此次战略合作达成后，一加将获得京东提供的强力资源和渠道支持，实现全渠道快速增长；同时一加也将全力满足京东对于手机、数码等品类在供应链和全渠道合作方面的需求。

IT之家了解到，一加与京东一直保持着紧密的合作关系。早在 2014 年，一加就选择了京东作为独家销售合作伙伴，加入京东 JD Phone 计划；从一加 5 系列开始，双方在线下就以京东之家为载体进行了紧密的合作；2019 年，一加加入了以京东为首成立的 5G 生态联盟与 5G 服务联盟；一加 9 系列首销更是亮相京东之家百家门店，同时结合“小时达”的即时消费快速履约服务，让消费者第一时间尝鲜到新机。在京东全渠道、供应链和服务的助推下，一加 9 系列在首销当日便取得了全网销售额 10 秒突破 3 亿的成绩。

此次携手，双方再度制定了新的战略目标。2021 年，一加品牌在京东的成交额同比增长将达到 300%。截至 2023 年的三年内，一加品牌在京东的成交额复合年增长率将达到 100%。

一加创始人兼 CEO 刘作虎表示：“我们与京东的合作是一次双赢的战略决策，好产品让平台沉淀更多用户，而优质的渠道让好产品以更高效率的方式送到消费者手中。一加和京东将发挥双方各自的优势，并将资源进一步整合优化，继续为用户创造价值。”

京东集团副总裁、通讯事业部总裁 Daniel Tan 表示：“3C 家电作为京东的王牌业务，无论是服务理念、市场积累还是平台资源，都与一加的需求高度契合，京东有能力也有信心与一加携手顺应市场变化，把服务做到极致，创造出更多的可能。”

一加与京东的战略合作将会围绕手机、数码、家电等品类展开。在渠道上，一加将入驻京东之家，继续借助京东的全渠道能力，覆盖更多用户，为消费者提供更便捷的“小时达”即时消费体验；在售后服务上，一加与京东将通力合作打造贯穿售前、售中、售后的全流程服务体系，为消费者打造极致的购机体验；此外，在企业级市场上，一加还将入围京东运营商补贴体系，并通过一加京东企业购店铺的开设，让大中型政企客户享用到更专业的解决方案。