交通运输部：3 月全国网约车监管信息交互平台共收到订单信息 7.6 亿单

IT之家 4 月 21 日消息 据交通运输部，全国网约车监管信息交互平台统计显示，截至 2021 年 3 月 31 日，全国共有 227 家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，各地共发放网约车驾驶员证 336.4 万本、车辆运输证 125.5 万本。各网约车平台公司 3 月份共新注册合规驾驶员 10.0 万人，新注册合规车辆 6.1 万辆。

3 月，全国网约车监管信息交互平台共收到订单信息 7.6 亿单。其中，当月订单量超过 30 万单的 14 家网约车平台中，按双合规完成订单率从高到低的分别是如祺出行、享道出行、东风出行、招招出行、T3 出行、阳光出行、曹操出行、首汽约车、帮邦行、滴滴出行、美团打车、万顺叫车、方舟行、花小猪出行。本月双合规完成订单率增长排名前 3 名的分别是如祺出行、T3 出行、曹操出行。

从 36 个中心城市（直辖市、省会城市、计划单列市）情况来看，按网约车车辆许可数量排名前 5 名的分别是成都、广州、杭州、重庆、深圳；排名后 5 名的分别是呼和浩特、大连、兰州、银川、石家庄。按网约车驾驶员许可数量排名前 5 名的分别是杭州、深圳、重庆、广州、成都；排名后 5 名的分别是大连、西宁、兰州、昆明、银川。按双合规完成订单率排名前 5 名的分别是厦门、贵阳、杭州、广州、南宁；排名后 5 名的分别是北京、沈阳、昆明、银川、石家庄。（以上排名均按从高到低排序）