游戏开发者选择奖 GDC 2021 提名公布：《原神》获最佳手游提名，《赛博朋克 2077》获最佳视觉艺术提名

IT之家 4 月 21 日消息 今日，游戏开发者大会 GDC 2021 公布了本年度的各项游戏提名。

《最后的生还者 2》、《对马岛之魂》、《黑帝斯》等提名年度游戏，热门手游《原神》提名最佳手游，同样热门但口碑褒贬不一的《赛博朋克 2077》提名最佳视觉艺术。

IT之家了解到，GDC 是游戏届三大年度盛会之一，奖项为游戏开发者选择奖，上一届年度最佳游戏颁给了《大鹅模拟器》，最佳首发团队为《极乐迪斯科》开发商 ZA/UM。

年度游戏提名

《最后的生还者 2》

《对马岛之鬼》

《黑帝斯》

《集合啦！动物森友会》

《半衰期：艾利克斯》

最佳游戏音效

《黑帝斯》

《最后的生还者 2》

《毁灭战士：永恒》

《最终幻想 7：重制版》

《对马岛之鬼》

最佳游戏新作

《恐鬼症》

《摄追：赤红末时代》

《红怪》

《致命躯壳》

《Raji：远古传奇》

最佳游戏设计

《对马岛之鬼》

《最后的生还者 2》

《黑帝斯》

《集合啦！动物森友会》

《半衰期：艾利克斯》

最佳游戏创新

《微软模拟飞行》

《Dreams》

《半衰期：艾利克斯》

《糖豆人：终极淘汰赛》

《黑帝斯》

最佳手游

《无路之旅》

《原神》

《符文之地传说》

《阿尔芭与野生动物的故事》

《If Found》

最佳游戏叙事

《肯塔基 0 号路：TV 版》

《最终幻想 7：重制版》

《黑帝斯》

《最后的生还者 2》

《对马岛之鬼》

最佳游戏技术

《最后的生还者 2》

《半衰期：艾利克斯》

《Dreams》

《对马岛之鬼》

《微软模拟飞行》

最佳视觉艺术

《对马岛之鬼》

《黑帝斯》

《最后的生还者 2》

《精灵与萤火意志》

《赛博朋克 2077》

最佳 VR/AR 游戏