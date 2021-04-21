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游戏开发者选择奖 GDC 2021 提名公布：《原神》获最佳手游提名，《赛博朋克 2077》获最佳视觉艺术提名

2021/4/21 14:04:13 来源：IT之家 作者：姜戈 责编：姜戈
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IT之家 4 月 21 日消息 今日，游戏开发者大会 GDC 2021 公布了本年度的各项游戏提名

《最后的生还者 2》、《对马岛之魂》、《黑帝斯》等提名年度游戏，热门手游《原神》提名最佳手游，同样热门但口碑褒贬不一的《赛博朋克 2077》提名最佳视觉艺术。

IT之家了解到，GDC 是游戏届三大年度盛会之一，奖项为游戏开发者选择奖，上一届年度最佳游戏颁给了《大鹅模拟器》，最佳首发团队为《极乐迪斯科》开发商 ZA/UM。

年度游戏提名

  • 《最后的生还者 2》

  • 《对马岛之鬼》

  • 《黑帝斯》

  • 《集合啦！动物森友会》

  • 《半衰期：艾利克斯》

最佳游戏音效

  • 《黑帝斯》

  • 《最后的生还者 2》

  • 《毁灭战士：永恒》

  • 《最终幻想 7：重制版》

  • 《对马岛之鬼》

最佳游戏新作

  • 《恐鬼症》

  • 《摄追：赤红末时代》

  • 《红怪》

  • 《致命躯壳》

  • 《Raji：远古传奇》

最佳游戏设计

  • 《对马岛之鬼》

  • 《最后的生还者 2》

  • 《黑帝斯》

  • 《集合啦！动物森友会》

  • 《半衰期：艾利克斯》

最佳游戏创新

  • 《微软模拟飞行》

  • 《Dreams》

  • 《半衰期：艾利克斯》

  • 《糖豆人：终极淘汰赛》

  • 《黑帝斯》

最佳手游

  • 《无路之旅》

  • 《原神》

  • 《符文之地传说》

  • 《阿尔芭与野生动物的故事》

  • 《If Found》

最佳游戏叙事

  • 《肯塔基 0 号路：TV 版》

  • 《最终幻想 7：重制版》

  • 《黑帝斯》

  • 《最后的生还者 2》

  • 《对马岛之鬼》

最佳游戏技术

  • 《最后的生还者 2》

  • 《半衰期：艾利克斯》

  • 《Dreams》

  • 《对马岛之鬼》

  • 《微软模拟飞行》

最佳视觉艺术

  • 《对马岛之鬼》

  • 《黑帝斯》

  • 《最后的生还者 2》

  • 《精灵与萤火意志》

  • 《赛博朋克 2077》

最佳 VR/AR 游戏

  • 《行尸走肉：圣徒与罪人》

  • 《纸兽》

  • 《Dreams》

  • 《半衰期：艾利克斯》

  • 《星球大战：战机中队》

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