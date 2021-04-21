首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > IT资讯>业界

ASML 发布 2021 年 Q1 财报：净销售额达 44 亿欧元，全年收入预计增长 30%

2021/4/21 14:51:17 来源：IT之家 作者：姜戈 责编：姜戈
评论：

IT之家 4 月 21 日消息 荷兰光刻机制造商 ASML 今日公布了 2021 年第一季度财报

数据显示，第一季度净销售额达 44 亿欧元（约合人民币 344 亿元），毛利率为 53.9%，净利润达 13 亿欧元（约合人民币 102 亿元），新增订单金额 47 亿欧元（约合人民币 367 亿元）。

ASML 总裁兼首席执行官温彼得表示：“受益于累积装机管理销售额的增长，我们第一季度的销售额和毛利率均超出预期。”温彼得指出，和三个月前相比，所有细分市场和产品组合的需求都显著增加，预计 2021 年的收入将实现 30％的增长

IT之家了解到，ASML 是欧洲最大的工业科技公司，市值约 2500 亿美元。它向包括英特尔，三星电子和台积电在内的芯片制造商提供机械设备。

近期全球芯片短缺，今年 2 月份，ASML 执行副总裁罗恩・库尔表示：“我认为到处都是 ... 我们客户的需求，到处都有面临压力的情况。如果展望今年，我会很高兴拥有更大的生产能力。”

ASML 官方预计，2021 年第二季度的净销售额将在 40 亿欧元至 41 亿欧元（约合人民币 313 亿元至 321 亿元）之间，毛利率约为 49%。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：ASML光刻机财报

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用