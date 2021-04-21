Arm 安谋中国发布 AIoT 系统全栈安全解决方案 “山海”S12

IT之家 4 月 21 日消息 根据 Arm 中国官方的消息，安谋中国发布了面向 AIoT 系统的全栈安全解决方案 “山海”S12，包含硬件加解密引擎、安全软件和安全服务三大部分，从芯片的安全 IP 层到云端安全应用和安全管理提供全链路的安全保护。“山海”S12 可以广泛应用于智能手机、平板、智能电视及安防等行业，为多种安全解决方案如数字版权保护、AI 安全、身份认证等提供基础安全能力。

IT之家了解到，“山海”S12 由安谋中国自主研发，重点匹配基于 Arm® Cortex®-A 和 Cortex-R 处理器的 CPU，不仅能与 Arm 安全基础架构形成系统协同，同时支持未来的 Arm 安全架构，从而充分激活整个 Arm 安全生态体系的能力。与 2019 年发布的上一代 “山海”产品相比，“山海”S12 具备更高的性能，硬件加解密引擎支持多达 16 个 Host 同时访问，为多应用场景提供安全支持，可为相关设备在一个平台上运行多个操作系统，或者在一个操作系统上运行多个应用的场景提供安全保护。

“山海”S12 的核心模块是 TrustEngine-600 密码算法引擎，支持国际通用算法以及中国商用密码算法，可更好支持客户安全业务多样性的需求。TrustEngine-600 默认支持 Arm TrustZone®，其算法及安全能力可根据需要灵活配置。此外，客户既可以使用安谋中国提供的随机数方案，也可以自定义随机数方案。“山海”S12 还提供丰富的软件能力，包括安全启动、安全调试、安全烧录等。同时，“山海”S12 可以提供云端的设备管理以及安全升级应用，为 OEM 和云服务提供商快捷实现设备管理和固件升级提供安全部件。

目前，“山海”S12 已经可以向客户交付。